Nach zweijähriger Unterbrechung und einer außerterminlichen Wallfahrt im Sommer letzten Jahres, werden die Oberthulbaer Wallfahrer in diesem Jahr wieder am zweiten Wochenende im Mai (13.-14.05.2023) den Weg zum Kreuzberg aufnehmen.

Die allgemeinen Vorbereitungen seien hierfür schon angelaufen, wie das Wallfahrtsorganisationsteam mitteilt.

Wie bereits im letzten Jahr können ab sofort die Zimmerreservierungen vorgenommen werden.

Die Anmeldefrist endet am 31.03.2023.

Die Anmeldung ist nur online über die Homepage unter www.wallfahrt-oberthulba.de möglich.

Auch bei einer Teilnahme ohne Übernachtung ist eine Anmeldung aufgrund von organisatorischen Gründen notwendig.

Die Wallfahrtsleitung bittet darüber hinaus, dass diese Information an alle Freunde, Bekannte und Verwandte weitergeleitet wird, die ebenfalls an der Kreuzbergwallfahrt in diesem Jahr teilnehmen möchten.