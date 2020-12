Sauberes, frisches Wasser ist für uns Mitteleuropäer eine Selbstverständlichkeit, für die Bewohner anderer Länder jedoch ein wertvolles Gut. Oft haben diese Menschen nur Zugang zu schmutzigem, gefährlichem oder weit entferntem Wasser. So auch in einem Kral, einem afrikanischen Runddorf, in Nandeu in der Sambesi-Region im Nordosten Namibias.

Der alte Brunnen des Krals lieferte nur noch schlechtes Wasser und war verseucht. Dies hatte zur Folge, dass die Menschen, die das Wasser tranken, Magen- und Darmprobleme bekamen und auch das Vieh durch das verdorbene Wasser erkrankte. Aus diesem Grund traten die Bewohner dieses Krals an den Schweinfurter "Verein zur Hilfe für Kinder in der Dritten Welt e.V." mit der Bitte heran, ihnen wieder zu sauberem Wasser zu verhelfen.

Spende von Prof. Dr. Hendrich

Eine Bohrfirma, die gerade in der Nähe tätig war, wurde mit Probebohrungen beauftragt und in 60 Metern Tiefe stieß man auf sauberes klares Wasser. Durch die großzügige Spende des Wernecker Arztes Professor Dr. Christian Hendrich konnte der Schweinfurter Kinderhilfsverein den Traum der Dorfbevölkerung verwirklichen.

Nach den Bohrungsarbeiten wurden eine Solaranlage aufgestellt, die den Strom für die Wasserpumpe liefert, sowie ein Tank zur Lagerung des Wassers. Jetzt gibt es für Mensch, Tier und auch für den Anbau von Hirse und Mais wieder genug sauberes Wasser.

Krokodil griff Mädchen an

Von der Zeit ohne "gutes" Wasser berichtet ein Junge aus dem Kral: Er und seine sechs Geschwister blieben oft hungrig, da seine Mutter nicht genug Wasser zum Kochen von Brei auftreiben konnte, obwohl sie im ganzen Dorf von Hütte zu Hütte um Wasser betteln ging. Dieser Junge erinnert sich auch an das Schicksal eines Mädchens aus dem Kral, die zum Wasser holen zum weit entfernten Fluss Kavango ging. Dort wurde sie von einem Krokodil angegriffen und verlor ihren linken Arm.

Solche Vorkommnisse sollen nun der Vergangenheit angehören. Die Dorfbewohner leben von der Landwirtschaft, dem Anbau von Hirse und Mais sowie der Haltung von Ziegen und Kühen. In Zukunft wird durch den neuen Brunnen - von der Bevölkerung Brunnen Gottes genannt - genügend sauberes Wasser nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Tiere vorhanden sein.

Spenden nötig

Der "Verein zur Hilfe für Kinder in der Dritten Welt Schweinfurt e.V." kümmert sich schon seit einigen Jahren in Namibia um Projekte in verschiedenen Dörfern. Vor Ort arbeitet er mit den Benediktinerschwestern zusammen. Gemeinsam haben sie bereits mehrere Brunnen und auch Kindergärten gebaut. Ein besonderes Augenmerk legt der Verein jedoch auf die Hilfe zur Selbsthilfe, das heißt auf die Ausbildung der Frauen und vor allem der Kinder, um ihnen ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. Für die Finanzierung dieser Projekte werden immer Spenden benötigt.

