Bischofsheim an der Rhön vor 39 Minuten

Interview

Michael Geier: Beim Thema Landwirtschaft sind wir noch immer vorbildlich in Bayern

Michael Geier geht in den Ruhestand Er war mehr als 29 Jahre lang einer der wichtigsten Akteure im Biosphärenreservat. Über seine Erfolge, seine Misserfolge und was er im Ruhestand so vorhat.