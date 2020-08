Hohenroth bei Bad Neustadt an der Saale vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Lagerhalle in Querbachshof brennt lichterloh

Am Donnerstagmorgen schrillten gegen 9 Uhr die Alarmsirenen. Grund war ein Brand in einer landwirtschaftlichen Gerätehalle in Querbachshof. Der Schaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt, so die Polizei Bad Neustadt.