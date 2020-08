Gleisbauarbeiten zwischen Ebenhausen und Mellrichstadt

Normalerweise dauert die Bahnfahrt von Bad Neustadt nach Schweinfurt knappe 40 Minuten. Diese Woche muss man eine bis eineinhalb Stunden einplanen.

Der Grund: Die Deutsche Bahn (DB) führt zurzeit umfangreiche Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten auf der Strecke von Mellrichstadt bis Schweinfurt durch. Die Strecke ist nicht befahrbar, Reisende und Pendler müssen auf den Schienenersatzverkehr ausweichen.

Busse fahren

Die Züge der Linie RE 7 (Erfurt - Bad Kissingen - Ebenhausen - Würzburg) fallen zwischen Mellrichstadt und dem Schweinfurter Hauptbahnhof aus und werden durch Busse ersetzt. Schienenersatzverkehr gibt es auch zwischen Bad Kissingen und Ebenhausen. Wie die Erfurter Bahn mitteilt, sollen die Bauarbeiten zur Kabelerneuerung zwischen Mellrichstadt und Ebenhausen bis 8. August abgeschlossen sein.

Glasfaserkabel gezogen

Die RE-Züge fahren in dieser Zeit zwischen Mellrichstadt und Erfurt Hauptbahnhof sowie zwischen dem Schweinfurter und dem Würzburger Hauptbahnhof planmäßig, heißt es in einer Pressemeldung der Deutschen Bahn.

Verlegt werden auf der kompletten Strecke Lichtwellenleiterkabeln. Von diesen Arbeiten zeugen die Schotterhaufen und Paletten mit Betonsteinen, die entlang der Gleise platziert werden, am Bahnübergang von Burglauer. Von dort aus werden derzeit sowohl in Richtung Münnerstadt als auch in Richtung Bad Neustadt direkt neben den Gleisen Kabel gezogen.

Diese Glasfaserkabel sind in u-förmigen Betonsteinen verlegt, die mit Schotter verfüllt werden. Auch am Bahnübergang bei Heustreu sind Firmen im Auftrag der Deutschen Bahn mit der Verlegung der Kabel beschäftigt.Martina Harasim