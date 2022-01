Die Brüder Michael und Joachim Kunkel aus Heigenbrücken haben einen großformatigen Bildband "Der Spessart - Eine Fotoreise zu den Naturschönheiten" veröffentlicht, der Heimat- und Naturfreunden das Herz aufgehen lässt. Zusammen nehmen sie den Leser mit auf eine "bildschöne" Fotoreise zu den Naturschätzen des Mittelgebirges. Das Buch stellt Landschaften, Tiere und Pflanzen des Spessarts in beeindruckenden Bildern vor, teilweise über Doppelseiten hinweg.

Tief verwurzelt

Von Kindesbeinen an sind die Brüder fasziniert von der Landschaft und Kultur ihrer Heimat. Ihre Liebe zur Natur prägte ihr gesamtes Leben. Michael Kunkel, Jahrgang 1958, hat mehr als zehn Jahre im Spessart fotografiert und für den Bildband die schönsten Motive ausgewählt.

Er lebt seit seiner Geburt in Heigenbrücken. Er war Waldarbeiter und wurde dabei zum engagierten Kämpfer für den Spessart. Sein Engagement für die Natur drückt sich in zahlreichen Ehrenämtern aus. Der Hobbyimker und langjährige Vorsitzende der Ortsgruppe Heigenbrücken des Bund Naturschutz und des örtlichen Obst- und Gartenbauverein ist aktiv in Naturschutzwacht und Naturschutzbeirat, wirkt als Natur- und Landschaftsführer und als Biberbeauftragter.

40 Kapitel über ein Mittelgebirge

Sein Bruder Joachim Kunkel wurde 1953 in Heigenbrücken geboren. Er steuerte die fachlich versierten Texte bei. Nach seinem Studium der Forstwissenschaft war er als Forstmann tätig, vorwiegend im Spessart. Hier waren ihm mit seiner profunden Artenkenntnis und seiner Liebe zur Natur eine ökologisch ausgerichtete und pflegliche Waldbewirtschaftung ein Herzensanliegen.

In 40 Kapiteln spannen die Autoren den Bogen über die gesamte geografische Fläche des Mittelgebirges, ohne Beachtung politischer Grenzen. Ausführlich wird das den Spessart umrahmende Maintal dargestellt, eine der schönsten Flusslandschaften Deutschlands, wie es heißt, mit Kleinoden wie dem Himmelreich bei Kreuzwertheim.

Charakteristisch für den Spessart sind die unendlich erscheinenden Laubwälder, deren imposante Eichen- und Buchen-Methusalems vor allem in den Naturschutzgebieten Metzgergraben-Krone, Rohrberg und Eichhall zu bewundern sind. Dass gerade solche geschützten Wälder mit urwaldähnlichen Strukturen zu Schatzkästchen der Artenvielfalt werden können, heben die Autoren im Kapitel über den Wald hervor.

Täler und Wiesen

Breiten Raum nehmen im Buch die bezaubernden Spessarttäler ein, so der Sinngrund mit seinen Schachblumenwiesen, das verzweigte Talsystem der Lohr, das malerische Buchental, die romantisch-mäandernde Hafenlohr, der versteckte Weihersgrund und das verträumte Mühlental. Dazu kommen ausgewählte Kleinode wie die Weikertswiese bei Rechtenbach oder der Kallmuth bei Triefenstein und der Bocksberg bei Unterwittbach.

In allen Kapiteln gibt es nicht nur charakteristische Landschaftsaufnahmen, sondern auch Detailfotos von Tieren und Pflanzen. Hier werden verborgene Schätze und sonst nicht wahrgenommene Kostbarkeiten der heimischen Flora und Fauna in gelungenen Aufnahmen farbenprächtig in Szene gesetzt. Auch herrliche Blicke aus der Vogelperspektive hat Michael Kunkel eingefangen.

Die fehlenden Ausblicke im dicht bewaldeten Spessart veranlassten ihn dazu, auf Baumwipfel zu klettern oder aus einem Ultraleichtflugzeug heraus zu fotografieren. Zunächst wollten die Kunkels eigentlich nur die vor sich hinschlummernden Aufnahmen einem breiten Publikum näherbringen. Das Ergebnis ist ein überwältigender Bildband als bleibendes Zeugnis für die unvergleichliche Schönheit und Vielfalt dieses Mittelgebirges geworden.

Michael und Joachim Kunkel: "Der Spessart - Eine Fotoreise zu den Naturschönheiten", Triga-Verlag Gelnhausen, ISBN 978-3-95828-276-6, 248 Seiten, fester Einband mit solider Fadenheftung, 39,95 Euro. Ernst Dürr