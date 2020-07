Bad Brückenauer Klinik: Neue Eigentümer und neuer Name

Die Capio-Franz-von-Prümmer-Klinik steht vor einem wichtigen neuen Entwicklungsschritt. Wie die Eigentümer von der Capio Deutsche Klinik GmbH am Dienstag mitteilten, bekommt das Bad Brückenauer Haus ebenso wie zwei weitere Kliniken der Gruppe in Dannenberg und Otterndorf (beide in Niedersachsen) neue Eigentümer.

Landkreis muss zustimmen

Die Übernahme der Franz-von-Prümmer-Klinik stehe noch unter dem Vorbehalt verschiedener Zustimmungsverfahren, teilt die Capio Deutsche Klinik GmbH mit. Unter anderem müsse der Landkreis zustimmen. Geplant sei, heißt es in der Pressemitteilung zum Verkauf, dass die Übernahme zum 1. Oktober 2020 vollständig erfolgt sein werde. Nach der Übernahme werde das "Capio" in den Namen der drei Kliniken durch "Unsere Stadtklinik" ersetzt. Das Bad Brückenauer Haus heißt dann Franz-von-Prümmer-Klinik - Unsere Stadtklinik. Durch die neue Struktur, so die Mitteilung, werde nach Überzeugung der Capio Deutsche Klinik GmbH für die Brückenauer Klinik und ihre Mitarbeiter "eine zukunftsfeste Perspektive in einem dynamischen Umfeld geschaffen".

Neuausrichtung

Zur Begründung der aktuellen Entwicklung verweist die Capio Deutsche Klinik GmbH auf eine länderspezifische Neuausrichtung der Capio AB in Schweden, der Krankenhäuser in Frankreich, Schweden, Norwegen, Dänemark und Deutschland gehören. Alleiniger Gesellschafter der Capio AB sei seit 2018 der französische Krankenhauskonzern Ramsay Generale de Santé. Nun sei entschieden worden, die Kliniken in Brückenau, Dannenberg und Otterndorf aus dem internationalen Konzern Ramsay Santé auszugliedern. Laut Pressemitteilung "mit dem Ziel einer langfristigen Sicherung dieser Einrichtung in neuer Trägerschaft".

Mehrere Gesellschafter

Hauptgesellschafter der dann eigenständigen Krankenhausgesellschaften für die drei Kliniken sollen die künftigen geschäftsführenden Gesellschafter Sigurd Gawinski und André Eydt werden. Beide sind im Unternehmen, in der Branche und in der Region bekannt. Dazu kommen laut Unternehmensangaben als Gesellschafter fünf weitere Branchenexperten. Bei ihnen handle es sich um Geschäftsführer von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Rehaeinrichtungen, Fachanwälte sowie Finanzierungsexperten. Gawinski und Eydt kennen die Krankenhäuser in Bad Brückenau, Dannenberg und Otterndorf sowie die jeweiligen Versorgungsregionen demnach gut. Sie verfügen beide nach Angaben der Capio Deutsche Klinik GmbH über umfangreiche Erfahrungen. Siegfried Farkas