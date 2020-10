In Nüdlingen (Landkreis Bad Kissingen) ist am Samstagmorgen (24. Oktober 2020) ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Aufgrund der Rauchentwicklung gilt aktuell eine Warnmeldung der Polizei.

Ersten Angaben der Polizei Unterfranken zufolge kam es gegen 6.30 Uhr zu dem Brand, der sich zu einem Vollbrand des Wohnhauses entwickelt hat. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden die Anwohner von Nüdlingen gebeten, aktuell Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Bei diesem Artikel handelt es sich um erste Informationen. Wir aktualisieren ihn, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.