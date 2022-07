Seit Freitagmittag (1. Juli) wird ein 46-jähriger Mann vermisst, der sich womöglich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen fahndet derzeit nach dem Vermissten und bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe, schreibt die Polizei Unterfranken.

Dem Sachstand nach hat der 46-jährige Artur Specht gegen etwa 11.50 Uhr seine Wohnadresse "An der Bünd" zu Fuß verlassen und könnte sich derzeit möglicherweise noch in der Umgebung aufhalten. Es gibt Hinweise darauf, dass der Vermisste sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen fahndet zur Stunde nach Herrn Specht und hofft hierbei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Herr Specht kann wie folgt beschrieben werden:

180 cm groß

Drei-Tage-Bart

Bekleidet mit dunkelblauer Strickjacke mit Kapuze, Camouflage-Hose und braunen Schuhen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971 7149-0 entgegen.