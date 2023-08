Münnerstadt : GTI-Treffen findet wieder statt - "lassen wir uns nicht nehmen "

Am 1. Oktober 2023 steigt in Münnerstadt (Lkr. Bad Kissingen) zum mittlerweile bereits neunten Mal das jährliche GTI-Treffen. Hunderte Tuning-Freunde kommen dann wieder in die unterfränkische Kleinstadt. Dieses Jahr unter dem Motto "Jetzt erst recht". Denn obwohl die Veranstalter des GTI-Treffens im vergangenen Jahr Kritik an "nicht angemessenen" Polizeikontrollen übten, wolle man sich das beliebte Tuning-Treffen auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen, wie Veranstalter Sascha Vorndran jetzt im Gespräch mit inFranken.de erklärt.

GTI-Treffen in Münnerstadt findet wieder statt: Veranstalter äußert sich zu Polizei-Einsatz im vergangenen Jahr

"Nach dem, was im vergangenen Jahr passiert ist, haben wir erstmal mit der Stadt klären müssen, ob wir das Treffen überhaupt machen oder nicht ", erklärt Vorndran gegenüber inFranken.de. Man habe sich deshalb am vergangenen Freitag (4. August 2023) mit Verantwortlichen der Stadt und dem Bürgermeister zusammengesetzt, um das zu besprechen. "Die Stadt steht immer noch hinter uns und stärkt uns den Rücken", sagt Vorndran. "Uns ging es aber primär erstmal darum, einen Termin festzulegen, damit das Treffen überhaupt stattfinden kann", berichtet er.

Das sei nach den Vorfällen im vergangenen Jahr zeitweise nämlich gar nicht selbstverständlich gewesen, wie Matthias Scholz, der für die Kommunikation und die Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf die Veranstaltung zuständig ist, gegenüber inFranken.de erklärt. "Was da passiert ist, war natürlich nicht so schön für uns", sagt er. Der gute Ruf des Tuning-Treffens leide demnach zum Teil immer noch unter den Ereignissen. "Die enorme Polizeipräsenz und das Vorgehen der Polizei hatte Potenzial unseren nachhaltig aufgebauten guten Ruf vollends zu zerstören", erklärt Scholz. Bereits letztes Jahr habe sich die erhöhte Polizeipräsenz demnach negativ auf die Besucherzahlen ausgewirkt. "Das Treffen ist ja quasi unser Baby, da tut es einem einfach weh, wenn eine so tolle Veranstaltung plötzlich in ein solches Licht gerückt wird", ärgert er sich. Auch deshalb habe man sich in diesem Jahr für das Motto "Jetzt erst recht" entschieden.

"Wir lassen uns dieses Treffen nicht nehmen", erklärt Scholz. "Es braucht jetzt Kontinuität, um das wieder auf Vordermann zu bringen", sagt Scholz. Um den Ruf wieder aufzubessern brauche man demnach aber auch einen "vernünftigen Weg". Dafür setze man demnach jedoch "nicht auf Konfrontation, sondern auf Kooperation". Man wolle deshalb in den kommenden Tagen auch in Kontakt mit der Polizei Unterfranken treten, um über das Thema Verhältnismäßigkeit zu sprechen. "Ich hoffe, dass mir die Polizei positiv entgegenkommen wird", erklärt Scholz. Aktuell sei man was das angeht aber durchaus optimistisch. "Nach der Reaktion auf den Polizeieinsatz im vergangenen Jahr habe ich große Hoffnung, dass sich Gedanken über die Verhältnismäßigkeit des Einsatzes gemacht wurden und ein Umdenken stattfindet", erklärt Scholz. Weitere Nachrichten aus dem Raum Bad Kissingen findet ihr hier.