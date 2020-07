Anfang März wurde ein Ort im Landkreis Bad Kissingen erschüttert. Die Kripo ermittelte gegen einen jetzt 21 Jahre alten früheren Jugendfußballtrainer. Ihm wurde vorgeworfen, neun Kinder aus seinem Team des örtlichen Fußballvereins genötigt zu haben, ihm Nacktfotos von sich zu schicken. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Schweinfurt Anklage wegen sexuellen Missbrauchs in neun Fällen erhoben.

Die Kinder sind zwischen elf und 13 Jahre alt. "Bei drei Geschädigten soll es auch zu Handlungen mit Körperkontakt gekommen sein, die jedoch nicht den Straftatbestand des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern erfüllen", so Axel Weihprecht, Leitender Oberstaatsanwalt in Schweinfurt. Wie er weiter ausführt, sei der Mann weitestgehend geständig, soweit er sich nach eigenen Angaben an die Taten erinnere.

Angeklagter noch in Untersuchungshaft

Nach Beginn der Ermittlungen hatte sich der Verdächtige in einem Bezirkskrankenhaus zur Behandlung aufgehalten. Kurze Zeit später wurde er festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Der sah es als erwiesen an, dass der 21-Jährige versucht hatte, einen Zeugen zu beeinflussen - der junge Mann kam in die Untersuchungshaft, wo er sich auch jetzt noch befindet.