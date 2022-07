Einstimmig hat der Bezirksvorstand von Verdi Schweinfurt Marietta Eder als neue Geschäftsführerin bestimmt. Sie folgt auf Sinan Öztürk, der seit 1. Juli stellvertretender Landesleiter von Verdi Bayern ist. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe", so Marietta Eder. "Wir alle hier im Bezirk haben in den vergangenen Jahren viel gemeinsam erreicht und sind stärker geworden.Gerade jetzt wollen wir daran weiterarbeiten."

Bei den steigenden Preisen brauche es weiter steigende Löhne, heißt es in einer Pressemitteilung von Verdi. Diese seien nur gemeinsam bei den anstehenden Tarifrunden durchzusetzen. Auch politisch wolle Verdi für weitere Entlastungen der Beschäftigten, der Rentnerinnen und Auszubildenden arbeiten.

Eder war bereits stellvertretende Geschäftsführerin und im Bezirk und auf Landesebene für den Bereich Gesundheit, soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft zuständig. Insbesondere in diesem Bereich bekommt das Verdi -Team am Zeughaus in Schweinfurt durch Uwe Gratzky nun Verstärkung. Als jahrelanger stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bringe Gratzky seine Erfahrung zur Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen im Bereich Gesundheit, soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft ein, heißt es weiter in der Pressemitteilung. "Wir alle brauchen eine gute Gesundheitsversorgung und ein gutes Bildungssystem. Es ist spannend daran mitarbeiten zu können. Denn ohne gute Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne kann es keine gute Versorgung für uns alle geben", so Gratzky.