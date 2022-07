Ludwig Brumm hört als Kassier bei der Raiffeisenbank Nüdlingen auf

Geboren und aufgewachsen in München kam er nach beruflichen Stationen in der Automobil- und Textilbranche 1998 zur Bank, wo er seitdem in der Kasse eingesetzt war. Die Kunden kennen und schätzen Ludwig Brumm als kompetenten, verlässlichen und immer freundlichen Mitarbeiter. Er war eines der Gesichter und Aushängeschilder der Bank, heißt es in einer Pressemitteilung der Raiffeisenbank Nüdlingen. Es gab eine Feierstunde mit seiner Gattin und allen Mitarbeitern der Bank. Geschäftsführung und Mitarbeiter freuen sich, wenn er auch künftig die Bank stundenweise unterstützt, heißt es weiter.