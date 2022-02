LKR Bad Kissingen vor 1 Stunde

Integration

Landkreis Bad Kissingen: Warum die Kinder ständig zocken

In den Flüchtlingsheimen mangelt es an Personal. Kindern spüren das besonders in Form mangelnder Förderung. Anstatt kindgerecht zu spielen oder Deutsch zu lernen, werden sie oft mit dem Handy ruhig gestellt.