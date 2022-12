Am Mittwoch (7. Dezember 2022) kam es auf der Staatsstraße 2289 bei Bad Brückenau zu einem Verkehrsunfall, bei dem einer der Beteiligten im Anschluss Unfallflucht beging.

Die Polizeiinspektion Bad Brückenau berichtet, dass am Mittwoch gegen 14.20 Uhr eine 57-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen von Bad Brückenau in Richtung Staatsbad unterwegs war, als sie auf der Straße von einem Mercedes überholt wurde.

Beim Überholvorgang kam es zu einer Spiegelberührung der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand am Wagen der Frau ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Die Person im Mercedes hielt jedoch nicht an, sondern fuhr einfach weiter und blieb bei ihrer Unfallflucht unerkannt. Ob ihr Mercedes auch eine Beschädigung durch den Unfall davontrug, kann die Polizei aktuell nicht sagen. Zeugen des Vorfalls können sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Bad Brückenau unter der Telefonnummer: 09741-606-0 wenden.