Landkreis Bad Kissingen tritt Klima-Bündnis bei - und muss jetzt Verpflichtungen erfüllen

Wie das Landratsamt Bad Kissingen in folgender Pressemeldung mitteilt, setze sich der Landkreis ab sofort getreu dem Leitbild "Für lokale Antworten auf den globalen Klimawandel" gemeinsam mit "über 1.900 weiteren Mitgliedskommunen aus 27 europäischen Ländern für ein noch stärkeres Engagement in Sachen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit ein":

Das Klima-Bündnis zählt zu Europas größtem Netzwerk für umfassenden und gerechten Klimaschutz. Klima-Bündnis-Kommunen stehen für einen ganzheitlichen und solidarischen Ansatz zum Klimaschutz. Sie gehen damit eine Selbstverpflichtung ein, ihre CO2-Emissionen alle fünf Jahre um mindestens zehn Prozent zu senken.

„Mit der Mitgliedschaft, die im März 2023 vom Kreistag beschlossen wurde, verpflichtet sich der Landkreis Bad Kissingen, sich zukünftig verstärkt für ambitionierten und gerechten Klimaschutz einzusetzen. Dabei bietet das Netzwerk auf verschiedenen Ebenen starke und verlässliche Unterstützung“, erklärt Landrat Thomas Bold.

Mitglieder vom Klima-Bündnis erhielten Unterstützung bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen und würden von der langjährigen Erfahrung des Netzwerks profitieren, so Bold. Zur Verfügung gestellt werden Instrumente zum CO2-Monitoring sowie Kampagnen zu Themen wie Mobilität, Energie und Ressourcennutzung. Dazu zählt beispielsweise die kürzlich zu Ende gegangene Aktion Stadtradeln, die bereits zum zweiten Mal im Landkreis stattgefunden hat. Für diese Aktion wird eine jährliche Teilnahme angestrebt. Durch die Mitgliedschaft ist die Teilnahme für den Landkreis kostengünstiger.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Projekte und Initiativen, wie zum Beispiel die „Energiekarawane“, wodurch die Bürgerinnen und Bürger bei der energetischen Modernisierung unterstützt werden. Das Projekt Region-N ist speziell an Landkreise gerichtet und beschäftigt sich mit allen Themen rund um die Energiewende mit dem Ziel, die regionale Umsetzung zu beschleunigen. Zudem setzt sich das Netzwerk für die Interessen der Mitgliedskommunen auf nationaler und europäischer Ebene ein. Bei all den Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel stehen dabei die Klima-Bündnis Prinzipien – fair, vielfältig, naturkonform, ressourcenschonend und lokal – im Vordergrund, um unter diesen Vorgaben einen ganzheitlichen und nachhaltigen Ansatz zum Schutz des Klimas zu verfolgen.