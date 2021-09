Bad Kissingen vor 1 Stunde

Karriere

Kreis Bad Kissingen: Das Ringen um die Pflege-Profis

Trotz Corona sind Fachkräfte begehrt - gerade in der Pflege. Ihnen wird viel ermöglicht, um sie an Betriebe zu binden. 45 Firmen präsentieren sich auf der zweiten Jobmesse Bad Kissingen nächste Woche in der Wandelhalle.