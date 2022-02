Der Mann, der den nächsten Europäischen Karlspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) erhalten soll, kämpft aktuell im Krieg gegen Vladimir Putin: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine.

Darüber freut sich besonders ein Bad Kissinger: Stefffen Hörtler, Geschäftsführer der Bildungseinrichtung Heiligenhof, Stiftungsdirektor des Sudetendeutschen Bildungswerkes und Vize-Bundesvorsitzender der SL. Hörter: "Er ist für mich der wichtigste Politiker derzeit in ganz Europa."

Steffen Hörtler ist derzeit in Prag, auch hier spiegelt sich die weltweite Einstellung gegenüber diesem Krieg wider: "Ich erlebe eine Solidarität, die ich so nicht erwartet hätte, wenn man sich überlegt, wie uneins sich die osteuropäischen Staaten oft waren", freut sich der Bad Kissinger. Auch er war am Sonntag auf dem Wenzelsplatz in Prag, wo viele gegen den Angriff von Wladimir Putin demonstriert haben. "Die Bereitschaft, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen, ist hier sehr groß, daneben wird Geld gespendet und für die Flüchtlinge gesammelt. Ich freue mich, wie Europa zusammenhält."

Für Hörtler steht Selenskyj "momentan für ganz Europa, wie kein anderer Politiker - weil er sich wie kein anderer gegen den fürchterlichen Angriffskrieg von Putin zur Wehr setzt". Als Sudetendeutscher könne er sagen: "Wir wissen zu gut aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, wenn Menschen vertrieben werden. Dass die Menschen jetzt vor den Kämpfen flüchten, weckt Erinnerungen und Ängste wie die beim Einmarsch der Russen im Prager Frühling. Die Parallelen machen mich fassungs- und sprachlos."

Als Leiter der Bildungsstätte Heiligenhof habe er sich immer mit den östlichen Nachbarn auseinandergesetzt. "Aber auch ich hätte es Putin nie zugetraut, dass er in die Ukraine einmarschiert - das ist noch immer unfassbar für mich." Umso wichtiger scheinen nun Symbole für die Ukraine, wie die Verleihung des Europäischen Karlspreises der Sudetendeutschen Landsmannschaft. In der Vergangenheit wurde er Menschen wie dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein oder Charlotte Knobloch, ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden, verliehen.

Der Europäische Karlspreis der Sudetendeutschen wird für "Verdienste um eine gerechte Völkerordnung in Mitteleuropa verliehen".

Ob Steffen Hörtler daran glaubt, dass Selenskyj der Preis irgendwann persönlich überreicht werden kann? Hörter: "Wir hoffen das sehr, ich bleibe positiv - wie auch in meiner Einschätzung, dass es die Ukraine schaffen wird."