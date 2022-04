Nach zwei Jahren Corona-Pandemie und vielen immer wieder verschobenen Veranstaltungen freut sich der TSV Ebenhausen 1920 darauf, in diesem Jahr endlich sein Jubiläumsfest nachzuholen. Als Highlight für die Ortschaft will der Sportverein zusammen mit der Blaskapelle Ebenhausen, die heuer 70-jähriges Bestehen hat, ein großes Fest feiern. Gemeinsam können die zwei Vereine auf stolze 170 Jahre anstoßen und es ordentlich krachen lassen.

Beide Vereine blicken auf eine lange Geschichte in Ebenhausen zurück und sind seit Jahren fester Bestandteil innerhalb der Ebenhäuser Ortsvereine. Auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird bei der Blaskapelle wie beim Sportverein großen Wert gelegt.

Tolle Jugendarbeit

Die tolle Jugendarbeit des Musikvereins mit der musikalischen Grundausbildung und ihrer Nachwuchskapelle "Notenkiller" ist über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt. Der Sportverein verzeichnet in den letzten Jahren im Kinderturnbereich ebenso wie beim Jugendfußball in den verschiedenen Spielgemeinschaften und vor allem im Mädchenfußball bei den "Ballbinas" großen Zulauf. Die Jugendarbeit steht symbolisch für das moderne Gesicht der beiden Ebenhäuser Vereine, die natürlich auch stolz sind auf ihre lange Tradition, die es 2022 zu feiern gilt.

Die Planungen für das große Jubiläumsfest stehen, und alle Verantwortlichen des TSV und der Blaskapelle sind zuversichtlich, dass die Pandemielage es im Juli zulassen wird, ein solches Fest auf die Beine zu stellen. Vielleicht wird nicht alles so sein, wie es ohne Corona wäre, aber gefeiert wird in diesem Jahr auf jeden Fall. Beide Vereine freuen sich nach der langen Corona-Pause auf ein bunt gemischtes Festprogramm, das in den Bereichen Musik und Sport einiges zu bieten hat. Gefeiert wird vom 9. bis 11. Juli am Sportgelände des TSV Ebenhausen, und für alle Altersgruppen und Interessen wird etwas geboten.

Im Zeichen der Blasmusik

Vor allem der Samstag, 9. Juli, steht im Zeichen der Blasmusik. Das Kreismusikfest startet nachmittags mit einem Festumzug vom Altort zum Festgelände. Nach dem Massenchor am Sportplatz wird der Musikverein Achberg aus der Bodenseeregion im Festzelt aufspielen. Am frühen Abend wird die Spitzenformation "Viera Blech" die Herzen aller Blasmusikfans höher schlagen lassen. Nach deren Auftritt geht es weiter mit einem Beatabend mit der Partyband "Rhöner Gaudi" für alle Jungen und Junggebliebenen.

Tag der Familie und des Sports

Der Sonntag (10.Juli) ist der Tag der Familie und des Sports, an dem alle Altersklassen ihre sportlichen Leistungen zeigen können. Der Vormittag beginnt mit einem ökumenischen Festgottesdienst, zum Frühschoppen und Mittagstisch spielt die Kapelle "Drei-Franken-Eck" auf. Am Nachmittag wurde ein gemischtes Sportprogramm aufgestellt mit Fußballspielen der Jugend, der Frauen, der "Ballbinas"-Mädchenmannschaft, dem Großgemeinde-Fußballturnier der Alte-Herren-Mannschaften sowie einem Auftritt der Jugendshowtanzgruppe. Abends kann man gemütlich bei Unterhaltungsmusik die TSV-Pizza aus dem Holzbackofen genießen.

Westernessen und Country-Klänge

Am Festmontag (11. Juli) wird man nach vielen Jahren endlich wieder einmal Country-Musik in Ebenhausen hören. Bei Westernessen und Country-Klängen von der Band Nashville können kleine und große Besucher den Line- und Squaredancers zuschauen oder auch selbst das Tanzbein schwingen.

Verschiedene Buchungsvarianten

Der Kartenvorverkauf für den Samstagabend mit "Viera Blech" ist bereits gestartet. Für Gruppen haben sich die Ebenhäuser mit speziellen Buchungspaketen etwas Besonderes einfallen lassen: Im Angebot sind das Basis-Paket für acht Personen an einem reservierten Tisch. Oder man kauft das Premium-Paket mit zusätzlich acht Maß (Bier oder alkoholfrei) und acht Brezen. Das ganz besondere Viera-Blech-Paket für echte Fans bietet für acht Personen ebenfalls einen reservierten Tisch, allerdings garantiert in der ersten oder zweiten Reihe, mit acht Maß (Bier oder alkoholfrei) und acht Brezen plus einem Viera-Blech-Plakat mit persönlicher Widmung. Die Reservierungspakete gibt es nur so lange der Vorrat reicht. Sich informieren und reservieren kann man unter www.ebenhausen-feiert.tk oder per Mail unter reservierung@blaskapelle-ebenhausen.de