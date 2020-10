Die sogenannte Goldprüfung umfasst unter anderem Tonleitern, technisch und musikalisch anspruchsvolle Etüden und Vortragsstücke, Vom-Blatt-Spiel und Transponieren. Außerdem standen Theorie und Gehörbildung auf dem Programm.

Der 17-jährige Baritonist hatte sich zusammen mit 71 anderen jungen Musikern aus ganz Nordbayern der anspruchsvollen Prüfung zum goldenen Leistungsabzeichen D3 gestellt. 68 von ihnen holten sich die höchste Qualifikation im Laienmusizieren. Tatkräftig unterstützt wurde Marlon Benkert vom heimischen Musikzug Wildflecken und von Andreas Degand, Bezirksdirigent und stellvertretender Leiter der städtischen Musikschule Münnerstadt.

"Anders und besonders im Gegensatz zu den zwei vorherigen Abzeichen, Bronze und Silber, waren das Niveau sowie die Umstände durch Corona. Das ist eigentlich eine Prüfung, auf die man sich länger vorbereitet. Nur durch die Corona-Situation war nicht gewiss, ob der Kurs im Herbst überhaupt stattfindet", erzählt Marlon Benkert. "Die richtige Vorbereitungszeit belief sich auf acht Wochen. Die ersten vier Wochen bis zum Qualifikationsvorspiel, das online ausgetragen wurde, sowie vier weitere Wochen bis zur richtigen Goldwoche, in der man nach drei Tagen intensivem Üben mit weiteren Fachdozenten den letzten Feinschliff vollendet und dann die Prüfung in der Theorie sowie Praxis ablegt."

Vieles sei diesmal ungewohnt gewesen an der doch so vertrauten Musikakademie in Hammelburg. "Wir waren der erste Kurs dieses Jahr unter Corona-Hygienemaßnahmen. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Mit gutem Erfolg zu bestehen, das war mein Ziel. Ich kann zumindest von mir behaupten, dass ich die Corona-Zeit sinnvoll genutzt habe."