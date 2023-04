Die 6 besten Bäcker in Bad Kissingen - Diese Bäckereien solltest du kennen

Wohin am nächsten Sonntag, um Semmeln zu kaufen und wo gibt es das beste Feingebäck? Diese sechs Bäckereien erfreuen sich großer Beliebtheit in Bad Kissingen. Vielleicht schaust du das nächste Mal hier vorbei zum Kaffeetrinken, Brot kaufen oder auch Frühstücken.

Bäckerei Marius Motsch – der kleine Handwerksbetrieb

Die Bäckerei Motsch wurde von ihrem Gründer Alois Motsch zunächst in Mannheim gegründet. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie jedoch zerstört und Alois Motsch ging nach Bad Kissingen, wo er 1945 im Zentrum der Stadt erneut einen Betrieb aufbaute.

1950 zog die Bäckerei noch einmal um, an ihren heutigen Standort in die Scheffelstraße. Seit 2007 wird die Bäckerei nun in dritter Generation geführt. Handwerksarbeit hat hier eine lange Tradition und wird großgeschrieben. Alle Backerzeugnisse stammen aus der heimischen Produktion.

Der Familienbetrieb wird für seine familiäre Atmosphäre und die hervorragenden Backwaren geschätzt. Besonders die Laugengebäcke stehen bei den Kund*innen hoch in Kurs. Christina Heidelmeier schreibt in ihrer Google-Bewertung: "Hier bekommt man noch Qualität und keine Luft in den Backwaren."

Adresse: Scheffelstr. 7, 97688 Bad Kissingen

Scheffelstr. 7, 97688 Bad Kissingen Telefon: 0971/2686

0971/2686 Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 6.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 17.00 Uhr, Samstag: 6.30 bis 12.30 Uhr

Dienstag bis Freitag: 6.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 17.00 Uhr, Samstag: 6.30 bis 12.30 Uhr Webseite: www.baeckerei-motsch.de

Bäckerei Peter Schmitt – der regionale Großanbieter mit vielen Filialen

Die Bäckerei Peter Schmitt ist ein gewachsenes Familienunternehmen. Der mittelständische Betrieb ist nach wie vor in Familienhand und die Backwaren werden von Hand hergestellt. Die Geschäftsführung achtet besonders auf Regionalität und Nachhaltigkeit.

Über 500 Mitarbeiter*innen arbeiten im Betrieb und es gibt 50 Filialen, die über den Landkreis Bad Kissingen hinweg reichen. In Bad Kissingen gibt es insgesamt sechs Filialen der Bäckerei.

Neben den Backwaren gibt es auch ein großes Kuchen- und Tortensortiment. Denn: Im Betrieb werden nicht nur Bäcker*innen ausgebildet, sondern auch Konditor*innen. Spezielle Torten für Veranstaltungen und Feiern können auf Anfrage bestellt werden.

Filiale im E-Center

Adresse : Spitzwiese 2, 97688 Bad Kissingen

: Spitzwiese 2, 97688 Bad Kissingen Telefonnummer : 0971/785 703 0

: 0971/785 703 0 Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 07.00 bis 20.00 Uhr

Café Eck-Bäck

Adresse : Untere Marktstr. 7, 97688 Bad Kissingen

: Untere Marktstr. 7, 97688 Bad Kissingen Telefonnummer : 0971/785 1046

: 0971/785 1046 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 7.30 bis 18.30 Uhr, Samstag und Sonntag: 7.30 bis 17.30 Uhr

Café Kirchgasse

Adresse : Kirchgasse 1, 97688 Bad Kissingen

: Kirchgasse 1, 97688 Bad Kissingen Telefonnummer : 0971/2279

: 0971/2279 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.00 Uhr, Samstag: 7.00 bis 14.00 Uhr

Filiale im Kaufland

Adresse : Steubenstr. 1, 97688 Bad Kissingen

: Steubenstr. 1, 97688 Bad Kissingen Telefonnummer : 0971/6994013

: 0971/6994013 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 7.00 bis 20.00 Uhr, Samstag: 7.00 bis 20.00 Uhr

Filiale Breiter Rasen

Adresse : Breiter Rasen 5, 97688 Bad Kissingen

: Breiter Rasen 5, 97688 Bad Kissingen Telefonnummer : 0971/785703-0

: 0971/785703-0 Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 6.00 bis 13.00 Uhr, Sonntag und an Feiertagen: 7.30 bis 10.30 Uhr

Filiale im Hafu

Adresse : Wolfsgraben 14, 97688 Bad Kissingen

: Wolfsgraben 14, 97688 Bad Kissingen Telefonnummer : 0971/6991853

: 0971/6991853 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9.00 bis 16.00 Uhr, Samstag: 9.00 bis 16.00 Uhr

Webseite der Bäckerei: www.baecker-schmitt.de

Bäckerei Hedrich – die saisonale Backstube

Die Bäckerei Hedrich in der Winkelser Straße gibt es seit über 40 Jahren. Sie ist nicht nur wegen ihrer Brotsorten sehr beliebt, sondern besticht auch mit einem abwechslungsreichen saisonalen Angebot. Pia Laube kommentiert bei Google: "Gut, dass es das noch gibt. Wahre Backkunst. Keine Teigling Unkultur."

Zum Verkauf gibt es in der Bäckerei Hedrich ein gemütliches Café, das zu einer Auszeit einlädt. Hier kannst du im wunderbaren Backstubenduft einen Kaffee trinken, ein Stück Feingebäck genießen und die Seele baumeln lassen.

Wenn du eine Feier oder Veranstaltung planst, kannst du diverse Backwaren bei Christa und Heribert Hedrich vorbestellen und dich mit kleinen Knabber-Leckereien eindecken. Die Knusperstangen, Pikantini oder Laugenteilchen eignen sich hervorragend für den kleinen Hunger zwischen Aperitif und Buffet.

Winkelser Straße

Adresse: Winkelser Straße 53, 97688 Bad Kissingen

Winkelser Straße 53, 97688 Bad Kissingen Telefonnummer : 0971/4241

: 0971/4241 Öffnungszeiten: Montag: 6.00 bis 12.30 Uhr, Dienstag bis Freitag: 6.00 bis 12.30 und 14:00 bis 18.00 Uhr, Samstag: 6.00 bis 12.30 Uhr

Hausener Straße

Adresse: Hausener Straße 4, 97688 Bad Kissingen

Hausener Straße 4, 97688 Bad Kissingen Öffnungszeiten: Montag: 6.00 bis 12.30 Uhr, Dienstag bis Freitag: 6.00 bis 12.30 und 14:00 bis 18.00 Uhr, Samstag: 6.00 bis 12.30 Uhr

Webseite der Bäckerei: https://baeckerei-hedrich.jimdosite.com/

Papperts – der expandierte Familienbetrieb

Papperts ist eine Bäckerei aus Poppenhausen im Landkreis Fulda. Die Firma hat sich in den 250 Betriebsjahren immer wieder neu erfunden. Inzwischen gibt es neben der Backwarenproduktion auch einen Mittagstisch, Pizza und Pasta, Eis, eine heiße Theke und Frühstück. Das Unternehmen ist inzwischen in drei Bundesländern mit insgesamt 144 Verkaufsstellen vertreten.

In Bad Kissingen findest du eine Filiale der Bäckerei in der Kapellenstraße. Hier gibt es nicht nur einen Drive-in, sondern auch eine Vielzahl an Kaffeespezialitäten sowie täglich frisches Frühstück. Sogar ein umfangreiches Ei- und Rührei-Menü wird geboten.

Die Filiale in Bad Kissingen ist sehr groß und bietet Sitz- und Stehplätze draußen und drinnen an. Jürgen Hoffmann schreibt in seiner Bewertung bei Google: "Super Filiale, sehr freundliche Bedienung, guter Kaffee, sehr leckerer Thunfisch-Salat, leckeres Dressing und immer ein tolles Angebot an frischen Brötchen, frischem Brot und leckerem Kuchen."

Adresse: Kapellenstraße 33, 97688 Bad Kissingen

Kapellenstraße 33, 97688 Bad Kissingen Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 6.00 bis 18.00 Uhr, Samstag: 6.00 bis 17.00 Uhr, Sonntag: 7.00 bis 17.00 Uhr

Montag bis Freitag: 6.00 bis 18.00 Uhr, Samstag: 6.00 bis 17.00 Uhr, Sonntag: 7.00 bis 17.00 Uhr Telefon : 0971/6992554

: 0971/6992554 Webseite: www.papperts.de

Bäckerei Olaf Röttinger – alles von Hand

In der Bäckerei Olaf Röttinger in der Kirchgasse wird noch alles traditionell von Hand gebacken. Die Bäckerei mit Café direkt am Marktplatz lädt auf eine kleine Pause während des Stadtbummels ein. Hier gibt es Kaffee, Kuchen und andere kleine Köstlichkeiten.

Andreas Wigge schreibt in seiner Google-Bewertung: "Sehr freundliches Personal. Man kann dort in entspannter Atmosphäre Kaffee und Kuchen zu sich nehmen. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis."

Die Kund*innen schätzen hier die Brote und Brötchen sowie das ansprechende Preis-Leistungs-Verhältnis. Dass hier noch alles aus der eigenen Backstube kommt und nicht vom Fließband stammt, wird mehrfach erwähnt.

Adresse: Kirchgasse 5, 97688 Bad Kissingen

Kirchgasse 5, 97688 Bad Kissingen Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch: 6.30 bis 14.00 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 6.30 bis 18.00 Uhr, Samstag: 6.30 bis 12.30 Uhr

Montag und Mittwoch: 6.30 bis 14.00 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 6.30 bis 18.00 Uhr, Samstag: 6.30 bis 12.30 Uhr Telefon: 0971/3398

Bäckerei Karch – regionale Qualität

Die Bäckerei Karch existiert seit 1906. Das Backhaus setzt vor allem auf heimische Getreidesorten, die in der Region produziert werden. Der Betrieb ist Teil eines Wasserschutzprogramms der Regierung Unterfranken. Ziel ist es, weniger Dünger auf die Felder zu bringen und damit das Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützten. Mit einem Kauf des "Wasserschutzbrots" schützt du dein eigens Grundwasser vor Nitrat.

Die Brote werden mit einer langen Teigführung hergestellt und ruhen vor dem Backen bis zu 48 Stunden. Neben Brot und Brötchen gibt es auch Kuchen, Kaffee und Feingebäck. Das schlichte Fachwerkhaus beherbergt auch ein Stehcafé für den Verzehr vor Ort.

"Sehr schöner Laden mit ansprechender Einrichtung. Es gibt ganz viele verschiedene leckere Sachen. Ob Körnerbrötchen, normale Brötchen, Hörnchen, Gebäckstücke, alles schaut sehr lecker und ansprechend aus. Die Mitarbeiterin ist auch sehr nett", schreibt Zwillingsfamilie in der Bewertung bei Google.