Am Mittwoch (1. September 2021) haben Feuerwehrleute in Wernarz Tierhäute vor ihrer Wache gefunden. Wie die Polizei Bad Brückenau berichtet, waren insgesamt 36 Felle auf der Teerfläche direkt vor dem Tor für das Löschfahrzeug gelegt worden.

Am Donnerstag (9. September 2021) meldete sich nun der Besitzer der Felle - ein 50-jähriger Mann, der in der Nähe des Feuerwehrhauses wohnt. Er fragte nach dem Verbleib seiner Felle, die er für die Fertigung von Musikinstrumenten benötigt, wie die Polizei Bad Brückenau mitteilt.

Besitzer der Felle hatte sie zum Trocknen vor Tor gelegt - dann musste er in Krankenhaus

Er habe vor Jahren die Felle geschenkt bekommen und zuhause aufbewahrt. Nach einem Wasserschaden hatte er vergeblich versucht, die Rinderhäute trocken zu bekommen. Das Ausbreiten auf einer Wiese brachte keinen Erfolg, denn die Wiese wurde am Morgen spät trocken und am frühen Abend schon wieder taufeucht.

So war er auf die Idee gekommen, die Felle auf die von der Sonne angewärmte Teerfläche neben seinem Haus zu legen. Unglücklicherweise musste er sich am Tag darauf einer Krankenhausbehandlung unterziehen, die sich über mehrere Tage zog. So blieben die für ihn wertvollen Tierhäute scheinbar herrenlos vor dem Feuerwehrhaus liegen und wurden schließlich entsorgt.

Der Bauhof der Stadt Bad Brückenau hatte die Felle noch nicht abtransportieren lassen, sondern in einem Container etwas abseits gelagert, so dass der Besitzer die wertvollen Stücke wieder abholen konnte.