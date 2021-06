Ab Samstag, 7. August, bietet die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen mit dem Weingut Weinwerk mehrere Picknicke im Schmuckhof an: Bis Ende August finden vier Veranstaltungen jeweils samstags ab 19 Uhr statt. Darauf macht die Staatsbad GmbH in einer Pressemitteilung aufmerksam.

Die Besucher und Besucherinnen erhalten einen Picknickkorb von dem Weingut, die Staatsbad Philharmonie Kissingen sorgt für die musikalische Begleitung.

Nach den Picknicks im Luitpoldparks im vergangenen Jahr verlegen Staatsbad und Weinwerk die Picknicks nun in den Schmuckhof, der baulich zwischen dem Regenten- und dem Arkadenbau gelegen ist.

"Im Schmuckhof herrscht eine einzigartige Atmosphäre: Der offene Innenhof mit seinen Statuen aus der römischen und griechischen Mythologie, mit den Zierbrunnen, mit den Wandmalereien und mit dem hohen Laubengang erinnert an einen italienischen Gartenhof der Renaissance", sagt Kurdirektorin Sylvie Thormann.

In Kombination mit dem Korb voll mit Frankenwein und gutem Essem sowie der Musik der Staatsbad Philharmonie werde die Veranstaltung zu einem Erlebnis.

Das "Picknick im Schmuckhof" findet ab Samstag, 7. August, bis Ende August jeden Samstag ab 19 Uhr statt. Die weiteren Termine sind: 14., 21. und 28. August.

Eine Anmeldung ist bis jeweils Mittwoch vor der Veranstaltung notwendig. Interessierte können in der Vinothek an der Ludwigsbrücke sowie in der Manufaktur des Weingutes am Rosengarten Gutscheine für Picknickkörbe ab zwei Personen erwerben, die dann an der Tourist-Information im Arkadenbau in Veranstaltungstickets umgetauscht werden. Tickets können auch direkt in der Tourist-Information Arkadenbau erworben werden. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in den Weißen Saal im Regentenbau verlegt.