Vorsitzender Christoph Büchner ist froh, dass es wieder los geht. Mit dem Lockdown im Frühjahr waren auch die Musikproben und das gemeinsame Musizieren untersagt. Seit Mitte Juni war dann ein Probebetrieb wieder möglich. "Wir mussten ein eigenes Hygienekonzept aufstellen und haben seitdem nur im Freien oder in der Schondratalhalle musiziert", erläutert Christoph Büchner. "Wir haben jedem Musiker frei gestellt, ob er zu den Proben kommt. Erfreulich war dann aber doch die große Beteiligung bei den Proben!"

In den letzten Wochen haben sich die Schondraer Musiker intensiv auf ihre erstes Konzert nach der erzwungenen Corona-Pause vorbereitet. Selbst in den Sommerferien waren - bis auf eine zweiwöchige Pause - Probentermine angesetzt.

In Absprache mit Gesundheitsamt und Verwaltungsgemeinschaft laden die Musiker am "Tag der Deutschen Einheit" , 3. Oktober, um 18 Uhr zu einer Abendserenade ein. Das Konzert wird auf dem Schulhof der Grundschule Schondra stattfinden. Sitzplätze werden entsprechend des Hygienekonzeptes in 1,5 Metern Abstand für die Zuhörer aufgestellt. Einlass ab 17.30 Uhr.

Karten nur im Vorverkauf

Auch für das leibliche Wohl haben die Musiker gesorgt. Wie derzeit in allen Bereichen des öffentlichen Lebens ist für alle Gäste Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 200 Personen beschränkt. "Bei 50 Musikern können wir leider nur 150 Gäste auf dem für das Konzert abgesperrten Schulhof zulassen", erklärt Christoph Büchner. Deshalb sind die Konzertkarten auch nur im Vorverkauf zu haben. Für drei Euro können ab sofort Karten bei der Bäckerei Vogler in Schondra erworben werden. Kinder unter 14 Jahren sind frei. Büchner freut sich auf den Auftritt: "Wir hoffen, dass trotz der Corona-Beschränkungen viele Gäste unserer Musik lauschen werden. Denn wir sind froh, wieder vor Publikum musizieren zu können."