Burkardroth In der letzten Sitzung vor Weihnachten ging es im Marktgemeinderat Burkardroth im öffentlichen Teil um Bauanträge und um Stellungen für Vorhaben der Stadt Bad Kissingen. Zugestimmt wurde dem Antrag auf Nutzungsänderung für ein Anwesen in der Forstmeisterstraße in Zahlbach. Es geht um den Abriss des Dachstuhls und Errichtung eines neuen sowie um eine künftige Wohnnutzung.

Weitere Bauanträge

Ohne weitere Diskussion gab es das Einverständnis für einen Wintergarten-Anbau in der Frankenstraße in Waldfenster, den Teilabriss und die Aufstockung des Wohnhauses und Neubau einer Garage in der Forststraße in Stangenroth. Der geplante Neubau einer Unterstellhalle für Offroad-Wohnmobile Am Kalkofen in Stangenroth wurde bereits in der Sitzung Anfang Dezember eingehend vorbesprochen, so dass der Zustimmung nun nichts im Wege stand. Eine nötige Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans, hinsichtlich der Dachneigung, wurde erteilt.

Um die Versorgung mit Mobilfunk im Gemeindeteil Stralsbach sicherzustellen, soll in der Nähe des Sportheims in Stralsbach ein entsprechender Betonmast aufgestellt werden. Die Zustimmung hierzu wurde erteilt.

Bürgermeister Daniel Wehner informiert über den im Genehmigungsfreistellungsverfahren vorgelegten Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses im Wiesenweg in Premich.

Keine Einwände

Als benachbarte Kommune wurde der Markt Burkardroth über die Pläne der Stadt Bad Kissingen informiert, dass vorbereitende Untersuchungen zur Ausweisung eines Sanierungsgebietes im Kurgebiet vorgesehen sind. Außerdem wurde über die sechste Änderung des Bebauungsplans "Sondergebiet Kurgebiet" in Bad Kissingen beraten. Da in beiden Fällen die Belange des Marktes Burkardroth nicht betroffen sind, wurden keine Einwände erhoben. Die Verwaltung wurde beauftragt, dies auch bei späteren Verfahrensschritten zu bekunden.

Räte treffen sich vorerst weniger

Marktgemeinderatssitzungen sollen während des erneuten Corona-Lockdowns soweit möglich reduziert werden. Nun müsse die weitere Entwicklung abgewartet werden, sagte der Bürgermeister. Über die Einberufung des Gesamtgremiums oder Ferienausschusses soll nach Bedarf und Fallzahlentwicklung entschieden werden.

Weitreichende Tagesordnungspunkte werde Bürgermeister Wehner dem Ferienausschuss nicht zur Entscheidung vorlegen, sondern dem Gesamtgremium vorbehalten.

Nachdem das unerlaubte Fahren auf Feld- und Waldwegen wieder Überhand nehme, sollen diese im Auftrag des Marktes durch eine Überwachungsfirma wieder verstärkt kontrolliert und Verstöße zur Ahndung angezeigt werden. Vorab werde hierzu noch ein gesonderter Hinweis in der Ortsschelle, dem gemeindlichen Mitteilungsblatt erfolgen.