Die SPD im Stimmkreis 603 Bad Kissingen, zu dem der Landkreis Bad Kissingen und der Rhöner Teil des Landkreises Rhön-Grabfeld gehören, startet nun den Landtags- und Bezirkstagswahlkampf. Delegierte aus den Ortsvereinen wählten Rene van Eckert (Mellrichstadt) mit großer Mehrheit zum Landtagskandidaten. Zum Bezirkstagskandidaten wurde einstimmig Dr. Hamdan Alhussein gewählt.

Johanna Bamberg-Reinwand, Co-Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Rhön-Hassberge (der den Bundestags-Wahlkreis umfasst) und SPD-Landtagskandidatin im Stimmkreis Haßberge/Rhön-Grabfeld, betonte in ihrem Grußwort "wir wollen an der ewig gleichen Regierung rütteln. Es liegt an uns, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen".

Kandidaten stellen sich vor

Der Kreisvorsitzende Norbert Schaub präsentierte den Vorschlag des Kreisvorstandes für den Landtag: "Es macht mich sehr glücklich, René van Eckert vorschlagen zu dürfen". Der 35-jährige kommt aus Mellrichstadt. Nach einem Politik-Studium mit Master-Abschluss in Würzburg arbeitet er zur Zeit bei der Verwaltung des Landtags Nordrhein-Westfalen. Er ist Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Rhön-Grabfeld und der Kreistagsfraktion. Außerdem ist er zusammen mit Johanna Bamberg-Reinwald Vorsitzender des SPD-Unterbezirks. Bayern habe den Ruf, ein hervorragendes Bildungssystem zu haben. Doch seit Jahrzehnten sei bekannt, dass der Schulerfolg in Bayern so abhängig vom Geldbeutel der Eltern sei wie in keinem anderen Bundesland. Nicht erst seit der Pandemie sei klar, dass an allen Schularten viel zu wenig Lehrkräfte vorhanden seien.

Der öffentliche Personennahverkehr sei Aufgabe des Freistaates. "Auch in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld muss eine zuverlässige, regelmäßige und passgenaue Nutzung von Bahn und Bussen möglich sein", sagte van Eckert. Bei der geheimen Abstimmung bekam er 29 von 32 möglichen Stimmen.

Als Direktkandidat für den Bezirkstag schlug der Kreisvorstand Dr. med. Hamdan Alhussein vor. Der 44-Jährige, der in Syrien geboren wurde, lebt seit 2007 in Deutschland und seit 2018 in Bad Kissingen. "Ich liebe Bad Kissingen und fühle mich hier zuhause", betonte er. Alhussein ist Chefarzt der Frauenklinik im Sankt Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen. Er ist Beisitzer im SPD-Ortsverein Bad Kissingen. "Ich weiß genau, welche Probleme wir im medizinischen Bereich haben", hob er hervor. Es gebe zu wenig Pflegepersonal, mittlerweile aber auch zu wenig Ärzte. Im medizinischen Bereich werde gespart. "Unsere Medizin ist zum Geschäft geworden, das ist bitter", kritisierte er. Bei der geheimen Abstimmung bekam er die Stimmen aller Delegierten.

Der Kreisvorsitzende Norbert Schaub aus Hammelburg ist Listenkandidat für die Landtagswahl. Er gehört seit 2014 dem Hammelburger Stadtrat und seit 2020 dem Kreistag Bad Kissingen an. Seit 2018 ist er Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Bad Kissingen. Er will "für soziale und gerechte Lebensverhältnisse in Bayern" beitragen. Er arbeitet als Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Regierung von Unterfranken.

Maren Schmitt aus Bad Kissingen wurde als Listenkandidatin für den Bezirkstag nominiert. Die 50-Jährige ist Studiendirektorin am Jack-Steinberger-Gymnasium. Seit 2021 ist sie Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Bad Kissingen. Sie betonte, dass alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Chancen haben sollen, egal aus welchem Elternhaus sie kommen. Ein Anliegen ist ihr auch der Zugang aller Menschen zu einer optimalen medizinischen Versorgung, hob sie hervor.