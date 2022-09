Gäste sowie Einwohnerinnen und Einwohner Bad Kissingens sind eingeladen, den 100. Geburtstag des Sängerkreises Schweinfurt, zu dem über 130 Gesangvereine sowie 1400 aktive Sängerinnen und Sänger zählen, im eindrucksvollen Regentenbau zu feiern. Sie erwartet ein besonderes Chorkonzert zu einem außergewöhnlichen Jubiläum am Samstag, 17. September, ab 19.30 Uhr, im Max-Littmann-Saal in Bad Kissingen.

Mit einem bunten Strauß an ausgewählten Ensembles präsentiert das Mitglied des Fränkischen Sängerbunds ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm mit sieben Jugend- und Erwachsenenchören. Der Abend bietet damit großen Unterhaltungswert für Jung und Alt, heißt es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Staatsbads Bad Kissingen.

Mitwirkende Chöre

Die Moderation des Events übernimmt Ilona Seufert. Die Gruppenchorleiterin und Dipl.-Musikpädagogin führt durch die Veranstaltung und präsentiert dabei die Musikerinnen und Musiker sowie Sängerinnen und Sänger, die mit ihren Auftritten das Konzert unvergesslich werden lassen, heißt es weiter in der Mitteilung. Das Publikum erwartet mit den fränkischen Chören, darunter zwei Leistungschören, ein buntes und lebendiges Programm. Das unterhaltsame Spektrum von traditionellen bis modernen Chorliedern, wie "Wunder geschehen", "My Way", "Zum Tanz da geht ein Mädel" oder "Kauf dir einen bunten Luftballon" und "Adiemus" sorgen für kurzweilige Konzertstunden.

Modernes Repertoire

Die Darbietung des Chors "InTakt" des Gesangverein 1883 Garitz ist einer der zahlreichen Programmpunkte. Im Gepäck haben die Laienkünstlerinnen und - künstler ein modernes Repertoire von Pop-Balladen, Jazzsongs bis hin zu Gospelsound oder Film- und Musicalmelodien.

Daneben dürfen sich Konzertbesucherinnen und -besucher auf den Projektchor "d'accord" freuen. Der gemischte Chor des Sängerkreises Schweinfurt überzeugt das Publikum mit seinem musikalischen Können.

Außerdem ist vom Sängerverein Mellrichstadt der Nachwuchschor "mittendrin" mit dabei. Die jungen und junggebliebenen Gesangstalente präsentieren ein Spektrum der Moderne: Jazz- und Popsongs, Musicalmedleys sowie Filmmusik.

Aus Volkach reist der Erwachsenenchor des Musikvereins für das Jubiläum nach Bad Kissingen. Die etwa 45-stimmenstarke Laiengruppe gibt eine abwechslungsreiche Bandbreite von geistlicher und weltlicher Chormusik zum Besten.

"Chorisma" sorgt für unterhaltsame Darbietung

Ebenso lässt sich es die Kissinger Sängervereinigung nicht nehmen, den 100. Geburtstag mitzufeiern. Beim Auftritt des Jugendchors "Chorisma" zeigen die Mädchen ihren Spaß am Gesang und sorgen für eine unterhaltsame Darbietung.

Kartenvorverkauf

Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel. 0971/804 84 44, auf der Veranstalter-Homepage oder kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.

Der Veranstalter bittet um gegenseitige Rücksichtnahme und empfiehlt, die AHA-Regeln zu beachten. Änderungen vorbehalten.