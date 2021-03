LKR Bad Kissingen vor 1 Stunde

Corona

Die ersten Apotheker in Hammelburg und Bad Kissingen testen

Rita Schubert von der Falken-Apotheke in Hammelburg bietet seit Montag kostenlose Schnelltests an, die Marbach-Apotheke in Bad Kissingen zog Dienstag nach. Noch sind aber Details unklar.