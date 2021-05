In allen Schulen und Kindergärten im Landkreis erhalten Schülerinnen und Schüler, das pädagogische Personal, die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindergärten und weitere Verantwortliche Corona-Schnelltests zum Testen vor Ort. Bisher wurden 220 000 Selbsttests verteilt. Eine Herausforderung an Logistik, die im Landkreis hervorragend gemeistert wird. Bis die Schnelltests und weiteres Schutzmaterial wie Masken, Handschuhe oder Desinfektionsmittel im Impfzentrum und die Schnelltests in den entsprechenden Einrichtungen ankommen, liegt ein langer Weg hinter ihnen.

Tatkräftige Hilfe von Ehrenamtlichen

Hilfe bekommt der Landkreis Bad Kissingen vom THW Ortsverband Bad Kissingen und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Gemeinden. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Bad Kissingen übernimmt das THW-Team die Kommissionierung und rasche Verteilung. "Wir freuen uns über die tatkräftige Unterstützung der ehrenamtlich arbeitenden Frauen und Männer vom THW und der weiteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in den Gemeinden", lobt Landrat Thomas Bold das Engagement.

23 THW-Helfer waren bis heute über 2000 Stunden im Einsatz, um den Transport der medizinischen Hilfsmittel von München, Penzing, nach Bad Kissingen zu organisieren, den Weitertransport innerhalb des Landkreises zu gewährleisten, die Lagerverwaltung und die Kommissionierung zu stemmen. Vor Ort in Oberthulba kommen die Helfer der Gemeinden zum Einsatz: Sie kümmern sich um die Verteilung der ihnen zugeteilten Mengen in den einzelnen Orten.

Landratsamt regelt Bestellung

Welches Material und in welcher Menge bestellt werden muss, darum kümmern sich Stefan Seufert und Daniel Korn vom Landratsamt Bad Kissingen, sie geben nach vorherigen Abfragen in den Bildungseinrichtungen die jeweiligen Bedarfszahlen an das Bayerische Staatsministerium Gesundheit und Pflege weiter. Nach der Bedarfsmeldung stellen die Mitarbeiter im Staatsministerium für Gesundheit und Pflege die Lieferungen an den Landkreis zusammen und packen sie zur Abholung bereit auf Paletten.

Die geforderten Produkte - neben den genannten sind das beispielsweise auch Kanülen für das Impfzentrum - rollen im Anschluss nach Oberthulba zum Abladen in die Lagerhallen. Hier stehen dann die Helfer vom THW bereit, um die Ladung in Empfang zu nehmen.

Freiwillig am Wochenende früh raus

"Die Verteilung über den Standort KOB (Kreisomnibusbetrieb) erfolgt seit rund zwei Monaten, davor lief alles über den THW-Ortsverband in eigener Liegenschaft", erklärt Philipp Kiesel. Der 24-Jährige ist seit 2019 Ortsbeauftragter vom THW-Ortsverband Bad Kissingen. Er und die weiteren freiwilligen Helfer stehen ein bis zwei Mal im Monat, jeweils früh um 8 Uhr parat, um die Schnelltests und die weiteren benötigten Utensilien für ihre Einrichtungen abzuzählen und an die Gemeinden zu verteilen, erklärt Kiesel nicht ohne Stolz in der Stimme. Der nächste Termin für die Verteilung steht schon auf seinem Plan.