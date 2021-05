"Der Sommer 2021 steht in den Startlöchern. Im Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen ist der Sommer traditionell eine Zeit voller kultureller Höhepunkte und mit einer Vielfalt von bunten Veranstaltungen", heißt es in einer Pressemeldung der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Die Vorausschau auf den Sommer zeige Möglichkeiten, wie coronabezogene Öffnungen und Lockerungen zu einem Szenario führen können, das sowohl Gästen als auch Einwohnerinnen und Einwohner vielfache Angebote macht.

Deshalb haben die Stadt Bad Kissingen und die Staatsbad GmbH frühzeitig reagiert und ein Veranstaltungspaket coronakonform geschnürt. Wie schon im vergangenen Jahr ist dabei ein Programm herausgekommen, das unter dem Titel Kissinger Kultursommer firmiert.

Auch wenn manche (Groß-)Veranstaltungen nicht in der gewohnten Form möglich sind, sei in Bad Kissingen viel geboten. Zudem seien alle Veranstaltungen mit den Gesundheits- und Hygieneregeln vereinbar, heißt es in der Presseinformation weiter.

Angebot wieder hochfahren ab Pfingsten

Ab Pfingsten sind in Bayern touristische Reisen und kulturelle Angebote je nach Inzidenz wieder erlaubt, teilen die Verantwortlichen der Staatsbad GmbH weiter mit. Geplant ist, das kulturelle Angebot ab dem Zeitpunkt, zu dem dies auf Bad Kissingen zutrifft, wieder hochzufahren. Dazu zählen die regelmäßigen Konzerte der Staatsbad Philharmonie Kissingen, Gästeführungen und geführte Wanderungen sowie die Beamer-Shows des Multimedia-Brunnens. Je nach gesetzlichen Rahmenbedingungen werden auch Veranstaltungen wie etwa die Bad Kissinger Genuss-Welten, der Theaterring, der Orgelzyklus sowie Formate wie "Picknick im Schmuckhof" ausgerichtet. "Für unsere Gäste ist es wichtig, dass nicht nur die Beherbergungsbetriebe geöffnet sind, sondern auch, dass sie hier bei uns etwas ,erleben' können. Zu einem Urlaub gehören ein Gastronomiebesuch, eine Gästeführung oder der Besuch eines kulturellen Angebots einfach dazu", sagt Kurdirektorin Sylvie Thormann. "Wir werden die Rahmenbedingungen für einen attraktiven Urlaub bei uns schaffen."

Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel ergänzt: "Bad Kissingen ist die Sommerfrische 2021. Seit Jahrhunderten sind wir in Nordbayern der Marktführer für Erholung und Erlebnisse an der frischen Luft in einer einzigartigen Symbiose aus Altstadt, Grünfläche und Kultur. Der Kissinger Kultursommer 2021 ist das Format zur Lage."

Rosenkönign: Das sind die Finalistinnen

Am 27. April fand zum ersten Mal ein digitales Casting der Bewerberinnen für das Amt der Rosenkönigin statt. Die drei Finalistinnen heißen Carolin Rottenberger, Janina Krimmler und Natalie Schamne. Da der Rosenball in diesem Jahr nicht stattfinden kann, wird das neue Projekt "Team Rosenkönigin 2021" gestartet. Dieses besteht aus den drei Finalistinnen, die sich aus der Vorstellungsrunde hervorgehoben haben und die Fähigkeiten besitzen, gemeinsam als Repräsentantinnen Bad Kissingen mit seinen Highlights zu repräsentieren. Unter dem Motto "Life-Style in Bad Kissingen" werden die Kandidatinnen die Menschen mit all ihren Visionen und Ideen für Bad Kissingen begeistern und sich im Laufe des Jahres insbesondere über Social Media präsentieren und vorstellen. Die Krönung findet im kommenden Jahr beim Rosenball statt.

Hochkarätige Künstler

Für 2021 plant der Kissinger Sommer ein reduziertes, aber hochkarätiges Programm. "Das Festival präsentiert in der Zeit vom 20. Juni bis 18. Juli weltberühmte Künstler und besondere Formate", heißt es in der Presseinformationnder Staatsbad GmbH. Das Festivalorchester des Kissinger Sommers, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, spielt unter der Leitung von Paavo Järvi. Weitere langjährige künstlerische Partner sind das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, das wieder mit dem gefeierten Dirigenten Kent Nagano nach Bad Kissingen kommt, und die Bamberger Symphoniker, die unter der Leitung ihres Chefdirigenten Jakub Hruša zwei Programme gestalten.

Künstler wie die Sopranistin Golda Schultz, der Pianist Igor Levit oder der Countertenor Valer Sabadus gastieren im Kissinger Sommer 2021, Ensembles wie das Klavierduo Herbert Schuch-Gülru Ensari oder das Duo Lily und Mischa Maisky bieten ausgefallene Programme. Im Luitpoldbad open air präsentieren Max Mutzke und die Pianistin Marialy Pacheco ihr "Duet"-Projekt.

Wie wird das Rakoczy-Fest 2021 stattfinden können? Diese Frage wird aktuell von der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH und der Stadt Bad Kissingen mit verschiedenen Institutionen besprochen. Entscheidend seien die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Ende Juli, am traditionellen Rakoczy-Fest-Wochenende, gelten werden. Ein mögliches Szenario sieht vor, dass ähnlich wie im vergangenen Jahr historische Persönlichkeiten an dem Termin durch Bad Kissingen flanieren. Kurzfristig könnten weitere Angebote wie kulinarische und kulturelle Angebote in abgegrenzten Bereichen dazukommen.

Flyer gibt's ab Ende Mai

Das Veranstaltungsprogramm des Kissinger Kultursommers wird Ende Mai als Flyer in der Bad Kissinger Tourist-Information Arkadenbau sowie im Rathaus ausliegen.