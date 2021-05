Nüdlingen vor 1 Stunde

Bauarbeiten

Der Nüdlinger "Stern" erstrahlt in neuem Glanz

Geschichte trifft auf Gegenwart: Die Museumsgaststätte in Nüdlingen ist renoviert. Die Redaktion hat Fotos von den Bauphasen in der Bildergalerie zusammengefasst. So ist der derzeitige Sachstand.