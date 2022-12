Burkardroth: Frau mit Hilfsaktion für krebskranken Mann

"Sehr teuer": Hund muss tierärztlich versorgt werden

Tageseinnahmen sollen gespendet werden: Kosmetikerin nimmt noch Termine an

Kosmetikerin Nadja Wehner, Betreiberin von "Nadja's Fußpflege- und Beautylounge" in Burkardroth im Landkreis Bad Kissingen, möchte einem Bekannten helfen und ruft deshalb eine Spendenaktion ins Leben. Sie erklärt im Gespräch mit inFranken.de die Hintergründe ihres Vorhabens.

Burkardroth: Kosmetikerin spendet Tageseinnahmen an Krebskranken und seinen Hund

"Zeit, was Gutes zu tun! Am 13. Dezember 2022 würde ich gerne jemandem helfen", berichtet Wehner. Der Betroffene sei an Krebs erkrankt. "Er hat einen Hund, der tierärztlich versorgt werden muss. Und wie jeder weiß, sind Tierarztkosten ziemlich teuer", hält die Kosmetikerin fest. Das Tier benötige demzufolge "viele Spritzen".

Über eine Bekannte, die auch bereits Geld an den Mann gespendet habe, habe Wehner diesen kennengelernt. Sie habe daraufhin ebenfalls beschlossen, dem Krebskranken zu helfen, mit den Einnahmen vom Dienstag (13. Dezember 2022) solle er bezüglich seiner Tierarztrechnung finanziell entlastet werden. Die Kosmetikerin nutze ihren freien Tag, um diese Spendenaktion möglich zu machen.

"Also, wer noch was Gutes tun möchte, Zeit hat und sich verwöhnen lassen möchte, bitte gerne melden. Im Angebot ist kosmetische Gesichtsbehandlung, kosmetische Fußpflege, Fußmassage, Gutscheine können auch an diesem Tag erworben werden", erläutert die Betreiberin des Beautysalons in Burkardroth im Landkreis Bad Kissingen. Sie nehme noch Termine für Dienstag, den 13. Dezember 2022, an. Wer Interesse hat, könne sich über die Mailadresse nadja-wehner@web.de bei ihr melden.

