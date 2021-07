Seit Montagnachmittag (19. Juli) wurde eine 46-Jährige vermisst. Nun wurde sie tot gefunden, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt.

Das Auto der Gesuchten wurde am Dienstagmorgen (20.07.2021) von einem Zeugen in Bischofsheim in der Rhön festgestellt. In der Folge fand eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Bad Neustadt die Gesuchte tot auf. Im Zusammenhang mit dem Tod der Frau ergaben sich bis dato keine Hinweise auf eine Straftat beziehungsweise eine Fremdeinwirkung.

Vorschaubild: © webandi/pixabay.com