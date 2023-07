Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle an der Staatsstraße 2289 auf Höhe Riedenberg (Landkreis Bad Kissingen) im 70er-Bereich ist es am Samstag (29. Juli 2023) in kürzester Zeit zu mehreren massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Bad Brückenau mit.

Am Samstagnachmittag führte die Polizeiinspektion Bad Brückenau im Bereich Riedenberg eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurden bereits in den ersten 20 Minuten mehrere Verstöße festgestellt, die eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige nach sich ziehen.

Raser bei Geschwindigkeitskontrolle im Raum Riedenberg erwischt

Trauriger Spitzenreiter war ein junger Verkehrsteilnehmer, der mit 142 km/h bei erlaubten 70 km/h festgestellt wurde.

Den jungen Mann erwartet nun eine Geldbuße in Höhe von 1200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.

