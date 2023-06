Nüdlingen: Paar sucht nach Unfall seine Helfer - "es gibt sie doch noch!"

Noch nie sei sie in solch einer Situation gewesen, sagt Anja Messner im Gespräch mit inFranken.de. "Wir waren auf dem Rückweg von Schweinfurt und bei der Pyramide in Nüdlingen ist uns ein Auto in die Seite gefahren."

Nach diesem Schock-Moment bekamen die beiden Beistand von gleich drei Menschen. Doch ihre Identität bleibt im Nachhinein unbekannt. Deshalb bittet das Paar die Öffentlichkeit um Hilfe. Immer wieder verspüren Unfallopfer tiefe Dankbarkeit für ihre Helfer in der Not. So war auch Ende März eine 21-Jährige nach einem Unfall bei Höchstadt auf der Suche nach ihren Helden.

"Unglaublich hilfreich und tröstend" - Paar sucht Helfer nach Unfall im Landkreis Bad Kissingen

Messners Mann habe eine Wirbelsäulenstauchung erlitten und konnte nicht aus dem Fahrzeug aussteigen. Das Auto sei "nah am Totalschaden" gewesen. "Gleich ist eine Frau zu uns gekommen und hat gefragt, ob sie etwas für uns tun kann, ob sie dableiben soll. So herzlich und hilfsbereit", erinnert sich die Fränkin. Eine weitere Frau, die "sogar Kinder dabei" gehabt habe, habe den Verkehr geregelt. "Dann kam ein Mann und hat nach uns gefragt." Alle seien extra aus ihren Autos gestiegen.

Die Person im anderen Unfallauto habe den Notruf abgesetzt, sodass nach und nach Polizei, Feuerwehr sowie Rettungs- und Abschleppdienst angerückt seien. Doch bis dahin seien die Ersthelfer*innen bereits weg gewesen. "Bei einer Frau konnten wir uns noch bedanken." Gerne würde das Paar noch einmal persönlich mit den Menschen in Kontakt treten. In einer lokalen Facebookgruppe schreibt Messner deshalb in einem berührenden Post:

"Es gibt sie doch noch! Menschen, die nicht wegschauen, sondern helfen, wenn ein anderer in Not geraten ist. Die Zuwendung, die ein Ersthelfer geben kann, ist unglaublich hilfreich und tröstend." Als Unfallopfer sei es "so beruhigend, zu wissen, dass da Leute sind, die einem helfen wollen", fügt sie im Gespräch mit inFranken.de hinzu. Wer dem Paar Hinweise geben kann, wendet sich zunächst an die Redaktion (typo@infranken.de). inFranken.de vermittelt dann den Kontakt. Weitere Nachrichten aus Bad Kissingen gibt es hier.