Höchstadt: 21-Jährige sucht nach Unfall ihre Helden - "ihr seid Engel!"

Am Dienstagmorgen (28. März 2023) war die 21-jährige Marina Brauns gegen 6.30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit. Auf der Staatsstraße 2263 von Kleinneuses in Richtung Höchstadt kam sie plötzlich aufgrund von Blitzeis ins Schlittern. Die Polizeiinspektion Höchstadt meldete den Unfall am darauffolgenden Tag.

"Ich habe leicht gelenkt, dann bin ich nach rechts gerutscht und habe gebremst", berichtet sie inFranken.de. Eine fatale Kettenreaktion brachte ihren Wagen immer weiter zum linken Fahrbahnrand. "Ich dachte mir, 'nicht in den Graben, nicht in den Graben'." Doch den Verlauf hatte sie nicht mehr in der Hand.

Junge Autofahrerin kommt bei Höchstadt ins Schlittern - und kann kopfüber Notarzt verständigen

Das Auto überschlug sich und landete kopfüber im Graben. "Nicht in Panik geraten", habe sie sich gesagt, nachdem es zum Stillstand gekommen war. Rauch vom Airbag habe sie gesehen, ansonsten sei es durch die frühe Uhrzeit dunkel gewesen. Glücklicherweise habe sie an diesem Tag ihr Handy in der Hosentasche und nicht in einer weiter entfernten Ablage gehabt. "So konnte ich den Notarzt anrufen." Dann habe sie noch ihre Chefin - kopfüber im Fahrersitz - per Sprachnachricht verständigt.

Im darauffolgenden Moment habe sie Lichter von Taschenlampen gesehen. Mehrere Männer wurden auf den Unfall aufmerksam und eilten zu Hilfe. Brauns habe mitgeholfen, die Fahrertür zu öffnen, woraufhin ein Ersthelfer den Gurt durchgeschnitten habe. Auch ein Rewe-Lkw habe angehalten, wisse sie noch. Schließlich hätten die Männer sie in ein anderes abgestelltes Auto gesetzt, beruhigend auf sie eingesprochen und wohl ebenfalls den Notruf abgesetzt. Der Rettungsdienst habe sie dann in den Worten der Polizei "mit leichteren Verletzungen ins Klinikum Höchstadt" gebracht.

Das Auto musste als wirtschaftlicher Totalschaden abgeschleppt werden. Der Unfall bewirkte kurzzeitige Verkehrsbehinderungen. Eine Nacht habe sie in der Klinik verbracht und Prellungen und ein Schleudertrauma davongetragen. "Mir geht es ganz gut, was ein Wunder ist", sagt sie im Gespräch. Von den Ersthelfern habe sie sich nicht wirklich verabschieden können. Es sei ihr aber ein Bedürfnis, sich noch einmal richtig zu bedanken. Deshalb startete sie einen Aufruf in den sozialen Medien.

Wird sie ihre Ersthelfer finden? "Ihr habt das so gut gemacht"

"Leider habe ich mir keine Details zur Beschreibung von den Männern gemerkt", schreibt sie und fügt hinzu: "Ihr seid Engel und ich weiß nicht, wie ich mich bei euch bedanken kann. Mein Dank geht auch an die Mitarbeiter der Feuerwehr, des Rettungsdiensts, Notarzt und an die zwei Polizisten. Und es tut mir leid, dass ich euch alle beschäftigt habe. Meinen Ersthelfern schicke ich all meine Schutzengel, die ich gestern hatte! Ihr seid Helden! Ihr habt das so gut gemacht! Danke!"

Marina Brauns hofft jetzt, die Ersthelfer zu finden. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich an das inFranken.de-Team (redaktion.nuernberg@infranken.de) wenden. Wir stellen dann den Kontakt her.