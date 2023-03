Immer wieder kommt es auf regennasser Fahrbahn zu Unfällen. Erst vor wenigen Tagen verlor bei Hirschaid, im Landkreis Bamberg, ein 23-Jähriger die Kontrolle über sein Auto und schleuderte gegen ein Brückengeländer. Am Sonntagabend wäre ein solcher Vorfall fast einem Ersthelfer zum Verhängnis geworden.

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck meldet, war gegen 20 Uhr ein Autofahrer auf der A71 in Richtung Erfurt unterwegs, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei Starkregen und Hagel ins Schleudern geriet, zunächst gegen die Betongleitwand und danach noch gegen die Außenschutzplanke prallte. Der Fahrer blieb unverletzt. Für den folgenden Fahrer eines anderen Autos hätte es aber schlimm ausgehen können.

An der Unfallstelle - Ersthelfer fast von schleuderndem Auto erfasst

Dieser hielt nach dem Unfall an, um Erste Hilfe zu leisten. Wie es im Bericht der Polizei heißt, fiel dem Mann beim Absichern der Unfallstelle mit einem Warndreieck ein weiteres Auto auf, das über die Fahrbahn schleuderte.

Dieses Auto kam genau auf die Unfallstelle zu. Der Ersthelfer hechtete demnach über die Außenschutzplanke und konnte so verhindern, dass er von dem unkontrollierten Wagen erfasst wurde. Das Auto krachte dann erst in die Außenschutzplanke und danach gegen den in rund 80 Metern Entfernung abgestellten Wagen des Helfers.

Alle Fahrzeuge wurden später durch den Abschleppdienst geborgen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Burglauer, Niederlauer, Münnerstadt waren an der Unfallstelle im Einsatz. Die Polizei bittet im Zuge des Unfalls die Autofahrer darum, bei Starkregen die Geschwindigkeit deutliche zu reduzieren und auf ausreichende Profiltiefe ihrer Reifen achten.