Streit eskaliert

Schläge beim Gassigehen - Hundehalter prügelt wüst auf anderes Herrchen ein

Am späten Donnerstagabend gerieten wohl zwei Hundehalter in Maßbach bei Bad Kissingen in Streit. Der eine prügelte dabei wild auf seinen Kontrahenten ein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.