Bei einem Frontalzusammenstoß sind zwei Autofahrer in Hammelburg schwer verletzt worden.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken auf Rückfrage angab, ereignete sich der Unfall am Freitagnachmittag (25. August 2023) im Stadtteil Untereschenbach. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Auto gegen 13.34 Uhr auf der B27 in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Wagen. Dabei wurden beide Fahrer schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern in die Würzburger Uniklinik und das Klinikum Schweinfurt geflogen werden. Nach derzeitigen Erkenntnisstand sind beide Fahrer allerdings nicht in Lebensgefahr, so der Sprecher weiter.

Für die Rettung der beiden Fahrer bildete die Feuerwehr Hammelburg einen Einsatzabschnitt für jeden Fahrer, erklärte Alexander Marx, Kreisbrandmeister und Pressesprecher des Landkreises Bad Kissingen. Mit schwerem Gerät nahmen die Einsatzkräfte die sogenannte große Seitenöffnung vor und befreite auf diese Weise die beiden Verletzten.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang. Über die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt. Insgesamt waren 50 Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und des Rettungseinsatzes vollständig gesperrt.