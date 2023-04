Vor dem Krankenhaus in Hammelburg geriet am Mittag des 3. April 2023 der blaue Ford Mondeo eines 35-Jährigen in den Fokus einer Polizeistreife. Als der Mann einer Kontrolle unterzogen werden sollte, gab er plötzlich Gas und flüchtete mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet. Nach einer Kollision mit einem Verkehrsteilnehmer ließ er seine Beifahrerin aussteigen, setzte die Flucht in halsbrecherischer Weise fort und missachtete dabei auch mindestens eine rote Ampel. Über den Vorfall berichtete die Polizei fast einen Monat später am Mittwoch (26. April 2023).

Auf der Fahrt über die Staatsstraße 2790 (ehemalige B 27) in Richtung Bad Brückenau überholte er laut der Polizei mehrfach rücksichtslos und überschritt die Höchstgeschwindigkeit erheblich. Von besonderer Bedeutung für die weiteren Ermittlungen sind drei noch unbekannte Fußgänger im Ortsbereich von Oberleichtersbach. Dabei handelte es sich um einen Mann und zwei Kinder, die den Ford und den Fahrer gesehen haben könnten.

Drei Haftbefehle offen - Auto nach Verfolgungsjagd versteckt

Der 35-Jährige fuhr schließlich über das Staatsbad Brückenau in Richtung Landkreis Main-Kinzig-Kreis. Nach Altengronau und Jossa ging es schließlich an der Reithbrücke kurz vor Obersinn in den Landkreis Main-Spessart. In Burgsinn verlor die Polizei den Ford Mondeo aus den Augen.

Drei Tage später stellte sich der Tatverdächtige in Begleitung seines Rechtsanwaltes bei der Polizei in Schweinfurt. Da gegen den 35-Jährigen drei Haftbefehle bestanden, nahmen die Polizisten den Mann umgehend fest. Nach der Eröffnung der Haftbefehle kam er in eine Justizvollzugsanstalt. Den Standort seines Fluchtfahrzeuges wollte er jedoch nicht preisgeben. Dieses entdeckte schließlich ein Förster aus dem Waldrevier in Burgsinn am vergangenen Freitag (21. April 2023) bei der Polizei und teilte einen im Wald stehenden Ford Mondeo mit. Die Überprüfung ergab, dass es sich dabei um das Fluchtfahrzeug handelte.

Die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort übernahm die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck. Zur detaillierten Rekonstruktion der Flucht von Hammelburg nach Burgsinn sucht die Polizei auch nach Hinweisen. Zeugen, die die Fahrt am 3. April zwischen 12.10 Uhr und 13.00 Uhr beobachtet haben oder durch den 35-Jährigen gefährdet oder geschädigt worden sind, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Rufnummer 09722/9444-130 zu melden.

