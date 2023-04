Auf einem Wiesengrundstück am Ortsausgang von Großenbrach in Richtung Bad Bocklet wurden in der Nacht von Mittwoch (19. April 2023) auf Donnerstag zum wiederholten Mal vorsätzlich 20 Bienenstöcke in Brand gesetzt und die Tiere darin getötet. Der Täter ist laut Polizeiinspektion Bad Kissingen bislang unbekannt.

Der Unbekannte verschaffte sich unerlaubt Zugang, indem er den Elektroweidezaun beschädigte und so auf das Gelände vordrang. Dort setzte er die 20 Bienenstöcke nacheinander in Brand, sodass ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro entstand. Die Polizei hat deshalb die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen nach Brand von Bienenstöcken gesucht: Polizei bittet um Hinweise

Der Täter wird wegen Sachbeschädigung durch Brandstiftung gesucht. Die Polizei sucht Zeugen und bittet Personen, die etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen zu melden.

