"Die Feuerwehr Stadt Bad Kissingen hat an unserer Klinik eine Routineübung durchgeführt", berichtet das Helios St. Elisabeth-Krankenhaus in den sozialen Medien. Stadtbrandinspektor Harald Albert äußerte sich gegenüber inFranken.de zu den Hintergründen der Aktion.

Auf den eindrucksvollen Bildern sei zu sehen, wie "das Löschen eines höheren Gebäudes geübt" wurde, so die Klinik. Das Gebäude sei die erste von drei Übungsstationen an diesem Tag gewesen, erläutert die Feuerwehr Bad Kissingen im Netz.

Patienten konnten Übung der Feuerwehr Bad Kissingen beobachten

"Am Donnerstag (13. April 2023) übten wir an drei verschiedenen Stellen im Stadtgebiet mit Löschgruppen die Brandbekämpfung. Die erste Station war das Helios Krankenhaus", berichtet die Feuerwehr Bad Kissingen. Hier sei ein "Löschangriff von außen über das außenliegende Treppenhaus" geübt worden, erklärt Albert. "Auf der anderen Gebäudeseite übte die Drehleiter das Anleitern am Gebäude."

Zudem seien Hydranten und Steigleitungen kontrolliert worden, aus beziehungsweise in denen das Löschwasser im Ernstfall vom Boden in die Stockwerke gepumpt werden könne. "Die Patientinnen und Patienten wurden vorab vom Klinikpersonal informiert, sodass die Übung als Unterhaltungsprogramm beobachtet werden konnte und sich niemand Sorgen machen musste", heißt es vonseiten der Klinik. Daraufhin hätten sich die Einsatzkräfte zu zwei weiteren Stationen aufgemacht: zur Würzburger Straße und in die Kläranlage.

In der Würzburger Straße sei "aus der Zisterne angesaugt und das Löschwasser durch eine unterirdische Leitung in die Alte Kissinger Straße gefördert" worden, so die Feuerwehr Bad Kissingen. In der Kläranlage seien "verschiedene Löschangriffe, auch über die Drehleiter mit Schaum, geübt" worden. Um 22 Uhr habe der Übungstag beendet werden können.

