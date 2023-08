Auf einer regennassen Fahrbahn hat ein Autofahrer in Bad Kissingen in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der Mann fuhr am Dienstagabend (01. August 2023) gegen 18.30 Uhr auf der B287 von Euerdorf kommend in Richtung Bad Kissingen, als er in der "Todeskurve", wie sie von der Polizei genannt wird, ins Schleudern geriet. Dadurch kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte mit dem Heck gegen einen Baum. Da sich der Fahrer dabei leicht verletzte, wurde er von dem Rettungsdienst in ein Bad Kissinger Krankenhaus gebracht.

Das Auto war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in der Höhe von 4000 Euro. Bereits im Januar überschlug sich ein Auto in derselben Kurve.

Vorschaubild: © blende12/pixabay (Symbolbild)