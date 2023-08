Im Stadtgebiet Bad Kissingen kam es zu einem Vorfall mit Giftködern.

Ein Hundebesitzer war am 25. Juli 2023 zwischen 12 und 14 Uhr mit seinem Shih Tzu im Bad Kissinger Luitpoldpark spazieren. Dabei fraß der Hund laut Polizeiangaben eine Art Laugengebäck, was der Besitzer zu spät bemerkte.

Hund mit Rattengift getötet - Vergiftung erst spät festgestellt

Ein Tierarzt stellte etwa drei Tage später bei dem Tier eine Vergiftung durch Rattengift fest. Am vergangenen Sonntagmorgen (30. Juli 2023) starb der Shih Tzu an den Folgen der Vergiftung. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei besteht kein Zusammenhang mit dem Giftköder-Vorfall in Pernich.

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen bittet unter der Telefonnummer (0971) 7149-0 um Hinweise.

