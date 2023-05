Am Donnerstagvormittag (11. Mai 2023) kam es in der Sinnaustraße, Ecke Bahnhofstraße zu einem schweren Verkehrsunfall in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen).

Eine 77-jährige Autofahrerin bog von der Bahnhofstraße in die Sinnaustraße ein und übersah dabei eine 81-jährige Fußgängerin, wie die Polizei Bad Brückenau mitteilt.

Schwerer Unfall in Bad Brückenau: Fußgängerin frontal erfasst

Die Fußgängerin wurde frontal erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen. Vor Ort anwesende Passanten und Zeugen leisteten Erste Hilfe.

Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus nach Bad Kissingen. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock.

