Das Friedenslicht wird in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und reist mit seiner weihnachtlichen Botschaft um die ganze Welt.

Die Pfadfinder des Stammes Buchonia Oberelsbach bringen das Friedenslicht in die Pfarreiengemeinschaften. Leider ist eine Friedenslichtandacht in diesem Jahr nicht möglich. Wer das Friedenslicht mit nach Hause nehmen oder auch weitergeben möchte, soll ein kleines Windlicht mit in die Kirche bringen.

Das Friedenslicht kann ab sofort in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft "Immanuel Hohe Rhön, Oberelsbach" sowie in der Kirche in Sandberg der Pfarreiengemeinschaft "Die Walddörfer" sowie in den Gotteshäusern von Oberweißenbrunn und Bischofsheim abgeholt werden..