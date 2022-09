Burkardroth vor 1 Stunde

Entwicklung

Bauboom um Burkardroth: So gehts voran

Straßen, Kanal, Hort und Platz für Häuslebauer - in der Kommune am Fuß der Schwarzen Berge rollen die Bagger seit längerem an vielen Orten. Wir haben einen Sachstand zu den Großprojekten zusammengestellt.