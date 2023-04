Die Bad Kissinger Gesundheitswochen finden vom 1. bis 31. Mai 2023 im Stadtgebiet und in den acht Stadtteilen statt. Bei Veranstaltungen und Mitmachaktionen stehen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer wohlfühlen, Kontakte knüpfen und gemeinsam aktiv sein auf dem Programm. Wie die Stadt Bad Kissingen erklärt, bekommen alle Interessierten die Gelegenheit Unternehmen, Vereine und deren Angebote rund um das Thema Gesundheit kennenzulernen.

„Das Motto ‚Bad Kissingen bewegt (sich)‘ beantwortet sehr gut, an wen die Gesundheitswochen sich richten: Auf der einen Seite Gesundheitsurlauber von außerhalb, auf der anderen eben genauso die Bad Kissinger Bevölkerung“, so Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel.

Die Bad Kissinger Gesundheitswochen werden gemeinsam von der Stadt Bad Kissingen und der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH organisiert. Die ortsansässigen Unternehmen und Vereine beteiligen sich mit ihren Angeboten an dem vielfältigen Gesamtprogramm rund um das Thema Gesundheit und Bewegung.

Was wird geboten?

Neben generationenübergreifenden Sport- und Bewegungsangeboten zur Förderung der körperlichen Fitness von Jung und Alt, geht es bei den angebotenen Veranstaltungen thematisch auch um geistiges und seelisches Wohlbefinden. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf ein vielfältiges Angebot freuen. Insgesamt gibt es 471 verschiedene Angebote. Einige Highlights sind:

Ayurveda zum Kennenlernen im Ayurveda Zentrum im Hotel Fontana (02./09./16./23./30. Mai)

Vortrag von Prof. Dr. Boris Augurzky, Vorstandsvorsitzender der Münch Stiftung, zum Thema „Warum das Gesundheitssystem verändert werden muss“ (5. Mai)

Die Steptokokken: Die Resilienz-Revue, unterhaltsame Medizin-Comedy im Rossini-Saal (6. Mai)

High-Tech Labore in historischen Räumen – Von Europas größtem Badehaus zum Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL): Kurze Führung durch das Kurhausbad und das ehemalige Königliche Logierhaus (Neumannflügel) (10./17./24. Mai)

Vortrag zum Projekt GreenCare – Natur und psychische Gesundheit im Eckrisalit Luitpoldbad

Aktionstag Ambulante Badekur (10. Mai) und 11. Mai Aktionstag Therapie jeweils im Eckrisalit Luitpoldbad

Fränkischer Markt unter dem Motto ‚Gesund in Franken‘ ganztägig in der Innenstadt (11.-14. Mai)

Tag der offenen Tür in der Hescuro Klinik (13. Mai)

Fit & Aktiv in der KissSalis Therme: 3h zahlen, den ganzen Tag bleiben und dazu gibt es noch sportliche Extras (15./16./17. Mai)

Kurzvorträge zu aktuellen Forschungsprojekten vom Institut für Kurortmedizin (IKOM) im ehemaligen Kurhausbad (20. Mai)

Geratherm Respiratory: Medizintechnik aus Bad Kissingen – Firmenführung mit Möglichkeit zur Messung der Lungenfunktion (25. Mai)

Abschlussevent mit Sportehrung am Marktplatz (28. Mai)

Die gesamte Bandbreite der Angebotsvielfalt beinhaltet online wie Präsenzangebote für Kinder und Menschen jeden Alters aus folgenden Bereichen:

Ernährungsschulungen, Informationen zur Vorsorge, Pflege oder Rehabilitation sowie Beratungen zum Umgang mit Erkrankungen und Vorträge mit Tipps für den Alltag

Ausstellungen, Mitmachaktionen, offene Trainingstreffen, Workshops und Check-Ups

Tage der offenen Tür von Kliniken, mit Unternehmensführungen und Rundgängen durch den Betrieb wie Schnupperangebote

Infotage und Kennenlerntage die Interessierten Gelegenheit geben das Unternehmen unverbindlich kennenzulernen

Gastronomische Betriebe stellen spezielle und besonders gesunde Getränke oder Gerichte vor

Der Einzelhandel bietet Testmöglichkeiten von (Gesundheits-) Produkten und Angebote Dienstleistungen zu testen (z. B. Seh- oder Hörtest, Fußvermessung etc.)

Einen wichtigen Beitrag für die psychische und physische Gesundheit in der Stadt Bad Kissingen leisten die hiesigen Vereine. Sie beteiligten sich ebenfalls an den Gesundheitswochen. An mehreren Tagen im Monat Mai gibt es Schnupperkurse, Probetrainings, Schauübungen, Infostände in der Innenstadt und Tage der offenen Tür. Vorbeikommen und Mitmachen ist hier die Devise!

Offene Trainingsmöglichkeiten beim TSV Bad Kissingen 1876 e.V., TSV 1898 Reiterswiesen e.V., Schützenverein „Edelweiß“ Reiterswiesen, SV Garitz e.V., Tauchclub Nixe Bad Kissingen e.V. uvm. (01.-31.Mai)

Probeunterricht und öffentliche Chorstunden beim Verein zur Förderung der Musikerziehung e.V., Gesangsverein Harmonie Arnshausen e.V., Jugendkapelle der FFW Garitz, uvm. (siehe Veranstaltungskalender)

Tag der offenen Tür beim Reiterverein Bad Kissingen e.V., TSV Bad Kissingen 1876 e.V., Die Tafel Bad Kissingen e.V. uvm. (siehe Veranstaltungskalender)

Rimini-Cup vom TSVgg Hausen (18.-21.Mai)

Eröffnungsturnier der neuen Stockbahn des Ski-Club Bad Kissingen e.V. (20.Mai)

Infostände in der Innenstadt und Infoveranstaltungen von Rhönklub ZV Bad Kissingen e.V., Lebenshilfe Bad Kissingen e.V., Blende 2018 e.V., Förderverein Kissinger Sommer e.V. uvm. (20-21.Mai)

Die genauen Termine und was wann und wo stattfindet, können Sie der Terminübersicht der Gesundheitswochen entnehmen. Sie wird laufend aktualisiert.

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen und Angeboten gibt es unter www.gesundheitswochen.badkissingen.de sowie den Social Media Auftritten der Stadt Bad Kissingen auf Facebook – facebook.com/RathausBadKissingen – und Instagram - instagram.com/rathaus.badkissingen sowie unter dem Hashtag #GesundheitswochenBadKissingen unter welchem sich Stadt und Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH auch über zahlreiche Posts von Besuchern der Veranstaltungen freuen.