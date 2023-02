Bad Kissinger Festspiele 2023: Martin Rassau und Volker Heißmann sind dabei

Vom 2. bis zum 20. August 2023 können die Besucher der Bad Kissinger Festspiele im Luitpoldbad Martin Rassau und Volker Heißmann - unter anderem bekannt als das Duo "Waltraud und Mariechen" - auf der Bühne bewundern. In der Operette "Im weißen Rössl" übernehmen die beiden zwei Hauptrollen. Rassau berichtet im Gespräch mit inFranken.de, dass es sich bei dem Open-Air-Bühnenstück um eine Komödienfassung handeln werde, die "teilweise in Fränkisch" gespielt wird.

Bad Kissinger Festspiele 2023: "Mit genügend neuem Schwung" - darauf können sich Besucher freuen

"Im weißen Rössl" ist ein Singspiel in drei Akten von Ralph Benatzky aus dem Jahr 1930. Ort der Handlung ist das Hotel "Weißes Rössl" am österreichischen Wolfgangsee. "Es hat den Charme, dass wir das Stück teilweise in Fränkisch machen, auch wenn es in Österreich spielt", erklärt Rassau. Er selbst werde den schönen Sigismund verkörpern, der ebenso wie der Oberkellner Leopold - gespielt von Heißmann - die Liebe suche.

Im Sommer 2023 werden im Luitpoldbad unter freiem Himmel dann Lieder wie "Es muss was Wunderbares sein" oder "Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist" erklingen. Die musikalische Begleitung übernimmt das Thilo-Wolf-Orchester, das die Songs jazzig interpretieren werde. "Es wird eine Neuinterpretation des alten musikalischen Lustspiels sein, mit genügend neuem Schwung", berichtet der Kabarettist.

Ob bei Kabaretttagen, im Kurtheater oder mit Bücherlesungen, er selbst sei schon häufig in Bad Kissingen aufgetreten. "Man fühlt sich da immer so jung, ich habe mittlerweile viele Freunde in Bad Kissingen", so Rassau. Zuletzt war er beispielsweise im "Mein Kissinger Kaffee" bei Freundin Iris Heid zu Gast. "Es ist ein schöner, mondäner Kurort, den es so nicht noch einmal in Deutschland gibt."

"Gute Unterhaltung braucht man immer": Vorverkauf hat begonnen - Chorsänger und Einlasspersonal für "Im weißen Rössl" gesucht

Angesichts aktueller Nachrichten über die Energiekrise, Inflation und Krieg sagt Rassau: "Gute Unterhaltung braucht man immer, je schlimmer die Zeiten, desto wichtiger ist das. Mal zwei bis drei Stunden den Kopf frei machen und auf neue Ideen kommen, dann lastet das Thema nicht mehr so schwer auf einem." Die Besucher dürfen sich auf ein "sehr schönes Bühnenbild" freuen, mit einem "riesigen, weißen Pferdekopf" und einer Berglandschaft.

Am 16. und 17. August 2023 werden die Shows im Luitpoldbad sogar aufgezeichnet und am darauffolgenden Silvester im Fernsehen ausgestrahlt, freut sich Rassau. "Hierzu werden wir die Zuschauer noch aufrufen, dass sie sich etwas Festliches anziehen dürfen." Der Vorverkauf für die Auftritte im August hat bereits begonnen. Tickets sind in allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Hotline 0911 / 749340 und im Online-Ticketshop der Festspiele erhältlich.

