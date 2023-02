Bad Kissingen: Martin Rassau zu Gast im "Mein Kissinger Kaffee"

"Kenne ich seit 1999/2000": Kabarettist und Betreiberin bereits jahrelang befreundet

"Meldet sich immer": Café-Chefin äußert sich - fränkischer Komödiant oft zu Besuch

"Gestern in Veitshöchheim, heute schon wieder in Bad Kissingen. Schön, dass du da bist", freut sich Iris Heid. Die Betreiberin des "Mein Kissinger Kaffee" durfte den bekannten Kabarettisten Martin Rassau in ihrem Café begrüßen. Im Gespräch mit inFranken.de berichtet sie, dass sie mit dem Komödianten eine jahrelange Freundschaft verbindet.

Martin Rassau zu Besuch in Bad Kissingen: "Mein Kissinger Kaffee"-Betreiberin erfreut - über 20 Jahre lange Freundschaft

"Martin kenne ich seit 1999/2000, da war er in Bad Kissingen beim Rakoczy-Fest", erklärt Heid. "Er ist durch die Stadt gelaufen und bei mir gelandet, wir kamen ins Gespräch." Damals habe sie noch ein anderes Café geführt. Vor zehn Jahren habe sie dann das "Mein Kissinger Kaffee" aufgemacht, Rassau sei damals sogar am Eröffnungstag dabei gewesen. "Man hat einen guten persönlichen Bezug", erläutert die Café-Chefin.

Am Samstag (11. Februar 2023) sei der Kabarettist wieder einmal zu Besuch im "Mein Kissinger Kaffee" gewesen. "Wenn er in Bad Kissingen ist, meldet er sich immer bei mir. Er sagt dann: 'Ich komme bei dir vorbei, gehen wir was essen'", so Heid. Diesmal habe Rassau sie besucht, weil er für Vorbesprechungen bezüglich der Bad Kissinger Festspiele 2023 in der Stadt gewesen sei.

Der fränkische Kabarettist, der vielen als Teil des Duos "Heißmann und Rassau" bekannt ist, fühle sich in der Stadt sehr wohl: "Er macht immer Werbung für Bad Kissingen", berichtet Heid. Der nächste Besuch des Komödianten werde demnach nicht allzu lange auf sich warten lassen.

